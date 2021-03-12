巴基斯坦電信總局發言人麥朗表示，在法院針對TikTok播出不雅內容的投訴作出裁定後，國內今天已封殺這款熱門社群媒體應用程式（app）。

麥朗（Khurram Mehran）告訴路透社：「法院要求巴基斯坦電信總局（Pakistan Telecom Authority封殺TikTok。」麥朗也指出，巴基斯坦電信總局將遵守這項命令。

代表巴基斯坦電信總局的律師梅蘇德（Jehanzeb Mehsud）說，在秘密投訴人指控TikTok散播不雅內容後，巴國西北部城市白夏瓦（Peshawar）高等法院表示已下禁令。

巴基斯坦電信總局發表聲明表示，電信服務提供業者已按照指示立即封殺TikTok。在這項指示下達一小時內，Tiktok即無法運作。

Tiktok是由中國北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology）所有，藉由鼓勵年輕用戶張貼短片，在短期內變得非常熱門。

但Tiktok也在許多國家陷入爭議，由於它與中國的關聯，多國當局對它的隱私及安全性表達關切。

(中央社)