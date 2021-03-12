夫妻究竟是怎麼認識的，又是什麼因緣際會下會在一起，時常是孩子們最感興趣的，有時候只是一個微不足道的小事故，又有時候是孽緣轉為姻緣。一名男網友表示，自己某天下班後到路邊吃麵，被一名路過的正妹用「噴嚏攻擊」，他看了對方一眼反被罵三字經，沒想到到了今年，兩人已經在一起13年。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，自己剛下班，到路邊攤吃晚餐，點了一碗陽春麵和小菜，這時一位外型亮眼的正妹從他桌前經過，接著就這樣往他桌上打了個大噴嚏。讓他忍不住抬頭看對方。

沒想到打噴嚏的正妹非但沒道歉，反而嗆了他一句「看X小」，讓他傻眼到不行，但緣分就是這麼奇妙，自此原PO時常在麵攤碰到正妹，如今兩人已經在一起第13年。

不少網友看到結局傻眼，紛紛留言：「從今天起晚餐一律改吃陽春麵」、「靠，這邊是靠北版，不是讓你曬恩愛的啦」、「看完心情都變差了」、「我來這邊是要看別人分手的，不是來曬甜蜜的好嗎」、「這碗麵肯定有魔力，你在幻想麵店阿婆吧」、「此文不可長」。

(中時新聞網)