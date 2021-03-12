全球電動車需求愈來愈高，做為電動車靈魂的專用電池，其主要生產原料鋰的價格，因供不應求而持續飆漲。

根據專門提供電動車產業情報的Benchmark Mineral Intelligence資料，碳酸鋰價格今年來迄周三止，每公噸狂飆68％至1萬1,250美元。

Benchmark估價部主管羅爾斯（Caspar Rawles）以新供應有限為由，預測2024年全球碳酸鋰和氫氧化物每公噸價格，將各自上漲至1萬6,100美元和1萬8,800美元同創新高。

2018年之前因外界過度看好電動車需求，掀起投資開採鋰礦熱潮，大量供應使鋰價大跌後便沒有開採新礦的投資。但專家認為去年爆發新冠疫情後改變一切。

各國除了陸續解除封鎖刺激買氣外，還透過支持乾淨能源政策來振興經濟，帶動電動車需求湧現，快速消耗鋰的過剩庫存，加上沒有新礦供應令鋰價不斷走高。

礦商Savannah Resources執行長亞契（David Archer）指整個市場動能完全被改變。過去電動車被視為利基型市場，但現在卻被看好成為交通運輸的未來，使鋰需求持續穩固增長。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）指目前歐洲三分之一新轎車，是包括電動車、油電混合車和生質燃料車等替代能源車。中國汽車工業協會（CAAM）指中國1月電動車銷售年增逾三倍。

標普全球普氏（S&P Global Platts）電池金屬報價資料負責人亞哈姆（Scott Yarham）說，多國補助電動車產業也刺激鋰的需求。像拜登承諾興建約五十萬座充電站，來解決民眾害怕路上無法充電的主要憂慮。

諮詢機構CRU預測今年全球鋰需求量約45萬公噸，較供應量高出約1萬公噸。

亞契指目前所有正開挖的鋰礦將出現礦源枯竭窘境，因此預期未來幾年的鋰供應會短缺。

(工商 )