美國眾議院通過拜登的1.9兆美元新紓困案，拜登計畫近期簽署生效，對經濟回溫最敏感的景氣循環股成美股領頭羊，市場更傳出拜登政府後續將提出擴大基礎建設計劃，為後疫情時代的經濟復甦加注強心針。投信法人指出，整體來看，台股向上動能仍在，後市續看俏。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，在資金面及台股基本面無虞下，台股向上動能還在，產業部分包括半導體供應鏈、伺服器、汽車電子等電子股以及塑化、航運、自行車、高爾夫球頭、紡織、製鞋等傳產股皆是可持續關注產業族群。

富蘭克林華美投信表示，短線大盤仍呈現整理格局，操作上減少部分電子類，加碼傳產類股，看好科技類股，如晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC設計等為主；傳產類股，如運動休閒(自行車、運動鞋)、航運、原物料等類股。

富蘭克林華美投信建議，可挑選低本益比、高股息或落後補漲的逢低布局，或者利用台股基金做中長期定時（不）定額投資。

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