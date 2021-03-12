美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）周四表示，其研發新冠肺炎疫苗在英國最後階段臨床實驗顯示，針對未變種的原始病毒防護力高達96％，符合其1月底發表的初步實驗結果，讓外界看好其疫苗極可能得到多國批准使用。

諾瓦瓦克斯股價周五美股盤前狂漲22％至229美元。其去年1月21日宣布研發新冠疫苗時的股價僅9.82美元。

英國逾1萬5,000名成年人參與其臨床實驗，接種疫苗後未出現嚴重身體不適或死亡，並且有跡象顯示能停止變種病毒感染者的狀況惡化。

該疫苗對英國最先發現的變種病毒防護效果達86％。若把原始和變種病毒綜合來看，整體防護力仍高達90％。

諾瓦瓦克斯醫療長杜波夫斯基（Filip Dubovsky）說，計劃最快第二季完成向英國申請使用批准。

諾瓦瓦克斯已開始向歐洲、美國、英國和加拿大等主管機關，初步申請其疫苗的使用批准。其目前正呈交英國最後階段實驗結果，來更新原先申請時提出的實驗資料。

諾瓦瓦克斯預期其在美國和墨西哥，針對3萬人所做的臨床實驗將在4月初會有結果，因此預計第二季在美國完成申請工作。

主要針對南非新變種病毒所做實驗，該疫苗對沒有愛滋病的實驗人士防護力大幅縮小至55％，但同樣沒產生嚴重不適問題。若包含患有愛滋病實驗人士，整體防護力更縮小至49％。

杜波夫斯基說，這表示其疫苗在南非可能仍要繼續做實驗。諾瓦瓦克斯正針對不斷出現的新變種病毒研發多款新疫苗，計劃第二季開始進行臨床實驗。

諾瓦瓦克斯執行長爾克（Stanley Erck）3月初在法說會上說，公司生產疫苗的廠房產能將在4月全面開動，只要美國批准使用，立即有數千萬劑疫苗對美國出貨。

(工商 )