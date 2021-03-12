看準毛小孩商機大，中華醫事科技大學與知名寵物企業萬達寵物集團簽訂產學合作盟約，攜手培育寵物照護與美容專業人才，萬達寵物集團除提供華醫寵物照護與美容系高年級學生全學期帶薪實習，更提供門市15個儲備幹部職缺給二技進修部學生，畢業後保證雇用，通過儲備店長甄選，薪水35K起跳。

中華醫大校長曾信超表示，年輕人寧養寵物不生小孩，且寵物為人們生活帶來療癒效果，國內寵物產業市場蓬勃發展，連帶讓寵物照護與美容專業人才就業市場熱絡。

萬達寵物集團是國內知名寵物企業，旗下擁有超過70間門市，囊括寵物公園、凱朵寵物、貓狗隊長等品牌，前年更引進「毛孩市集」電商團隊，提供多元寵物產業服務。雙方這次產學合作盟約的簽訂，將攜手為寵物產業培育更多專業人才，並藉由萬達寵物集團提供優質就業機會的模式，產學接軌、共創雙贏。

萬達寵物集團總監邱旭鴻稱許中華醫大寵物照護與美容系對人才培育的投入，期盼產學合作盟約簽訂後，實質提供學生實務學習的平台，增強學生專業技能，透過產學交流，為業界培育更多優秀人才。

未來，萬達寵物集團將提供華醫寵物照護與美容系大學部與五專部高年級學生全學期採月薪制實習，每月2萬4000元起，此外，寵美系進修部二技學生於修課期間經審核通過擇優錄取15名學生安排至集團旗下的門市工作，月薪2萬4000千元起，另加一學期1萬5000元獎學金，同時積極培訓為儲備幹部人才，畢業後通過儲備店長甄選月薪從3萬5000元起跳。

寵美系主任楊佳璋表示，台灣寵物產業產值500億，不受疫情影響，每年持續以10％以上成長，學生在校學習後，通過寵物美容C級證照月薪可達3萬元，通過B級月薪可達3萬5000元，目前已有多位畢業生及在校生均已具備自行開業的能力，經營寵物美容工作室或沙龍。

(中時 )