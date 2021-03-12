一名12日才加入臉書社團「爆料公社二社」的網友，當晚PO出134字抱怨文，不滿警察針對他執行臨檢，嗆「好大的官威啊！」結果PO文內容出包，一口氣釣出逾萬名網友按讚、留言、卡位，一面倒狂噹原PO「你根本就是車手吧！警察哪裡做錯了？」

原PO表示，他一早7點去提款機領錢，事後被兩名警察攔下，說他是詐騙集團車手，「還一直強迫要我承認，還叫我錢包交出來，我回答我幹嘛給你，結果就搶走。」原PO抱怨警察欺負人，卻自爆關鍵證詞「看了錢包還一直說提款卡跟信用卡不是我的，還給我搜身搜車。」

上述這句話超級有問題，瞬間引出網友提問「不然卡是誰的」、「不是你的卡，為什麼在你手上」、「你這樣做跟車手有什麼兩樣」、「警察不攔你才是失職吧」、「警察哪裡做錯了」。

原PO表示，他在板橋府中領錢，卻被兩名員警騎機車前後包夾，事後已前往派出所投訴。

有網友認為，要是真的被誤會，大可態度好一點，「警察執行勤務，幫忙抓詐騙集團，你好好配合會怎樣」。有網友表示，她曾拿先生的提款卡去領錢，也一度遭警方盤查，幸好透過電話視訊還她清白，「員警們事後向我道歉，態度很好，其實他們只是工作盡責，你（指原PO）反應也太大了吧」。

更有網友懷疑，這名經常出現在八點檔本土劇、疑似臨時演員的原PO，第一天入社就掀起話題，不排除刻意PO文討罵、蹭熱度。

(中時新聞網)