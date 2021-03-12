民進黨立委王定宇被爆與黨發言人顏若芳有曖昧關係，兩人則表明是房東與房客的關係。王定宇11日在政論節目中，以視訊方式上大談鳳梨產銷，卻絕口不提緋聞案。顏若芳則向黨中央請假一個禮拜，目前仍未公開露面。易經命理老師高煜霖對此表示，綠營王定宇和顏若芳事件，在告訴國人「選舉要到了」。

高煜霖在臉書粉專《易經粉絲團》貼文表示，綠營的王定宇和顏若芳事件、以及藍營的黨主席選舉，突顯出國內政治氛圍，在告訴國人，「選舉要到了！」各勢力的角逐、踩踏、爭奪，將持續血淋淋的上演；因為出現卦象，顯示有人不願配合演出。也就是說，原本承諾的，要反悔之意。

另針對民進黨政府，高煜霖分析指出，總統想換行政院長，院長卻挾高民調而不下來。院長要部長或署長下來，部長或署長卻動用「實力」，讓院長換不下來，或條件交換後，達到新共識，而繼續在位的概念。而就綠營來說，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等縣市首長，確定要卸任；為了下一階段，可能最慢半年左右，就要到中央，或可以跑攤的單位，以方便經營下一階段的任務，期能順利接班；但中間卻殺出程咬金的人或事，影響布局的安排。

高煜霖認為，藍營的黨主席之爭相對單純，在現任主席坐鎮下，意有所圖想要革新、改變，卻恐怕會遇到「建制派」的菁英藍、知識藍挑戰之意。

(中時新聞網)