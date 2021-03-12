男網友將國稅局的來信貼出，就有眼尖網友發現，這21張發票都來自同一家公司。(圖擷取自爆怨公社)

為什麼中獎了，還要被查水錶？一名男網友表示，父親4個月狂中了21張發票，隨後竟收到了國稅局的來信表示要配合調查，讓他相當不解，「不配合調查還要罰款，真的有點困擾我了」，不過網友細看後發現一亮點，不少人認為被約談是理所當然。

男網友今(12日)在臉書社團爆怨公社上發文表示，在2019年到2020年2月間中了21張發票，沒想到卻被國稅局盯上，來信表示希望他接受調查，若不配合還要遭到罰款，讓他相當無言，「這到底是不幸還是大幸？真的有點困擾我了⋯」

不過貼文發出後就有眼尖的網友發現，在國稅局來信中有提到，這21張發票全在同一家公司開出，讓不少網友看完後驚呼，「同一間開立，很像洗發票」、「同家店開出太多中獎發票，難怪會被約談」、「若是這樣被查也正常」。根據原PO貼出的信件可看到，共有21張發票來自同一家公司，所以國稅局才要調查，若拒絕提供相關資料文件等，將可處新台幣3千元以上或3萬元以下罰鍰。

不過事後原PO也更新表示，這些發票是自己父親下班後，無聊沒事做就到超商門口向客人要發票，家人已多次勸導但都沒有用，這是是第一次碰到這麼誇張的中獎機率，「我也是哭笑不得」。另外，有網友指出，國稅局要調查是害怕有洗發票的嫌疑，「怕你洗發票阿，有的人都用一元五元金額去洗發票！又或者開公司，申報不實，所以他們看到你一次中這麼多，當然會關心一下！不然為什麼發票換錢要記名！」

(中時新聞網)