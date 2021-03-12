崁頂鄉農會改選爭議多，在野派雖取得較多代表席次，但因提出的理事候選人僅3人合格，憤而杯葛當權派，如用臨時動議欲解除現任總幹事職務等，但對方也不是省油的燈，雙方正以「流會」為武器大鬥法，新屆理監事仍難產中。

據了解，崁頂鄉農會在野派在日前的基層農會會員代表選舉中，應選32席取得19席，壓倒性選贏當權派，不料所提出的理事候選人卻僅3人資格符合，以應選9席理事來看，在野派的代表席次再多也沒用，因此發起杯葛，讓「首次理監事選舉流會」。

然而，依法規定，若「流會」到第3次，出席人次無須1／2，只要1／3就能成會，因此在野派在第2次理監事選舉時，19人全出席，但是先提出臨時動議，指出要解除現任總幹事職務、暫由信用部主任代理總幹事，以及重新辦理理監事登記、審查、改選等事宜。

對此，當權派則發函指出，「第19屆第1次會員代表大會第1次延會（第2次理監事選舉）因未履行當履行之義務，故為流會」。在野派看見該函，憤憤不平，直指他們明明就有出席且還有開臨時動議，何來「流會」？

屏縣府指出，目前尚未收到崁頂鄉農會的函，但若證實當日出席者過半，將駁回該函，至於臨時動議上所提出的解除現任總幹事職務一案，雖會中有決議但因牴觸農會法，視為無效，而重新辦理理監事登記更是不可能，理監事選舉仍依規定持續辦理。

崁頂鄉農會表示，將於19日召開第19屆第1次會員代表大會第2次延會（第3次理監事選舉）。地方人士透露，崁頂鄉農會的新屆理監事會異常難產，因若第2次流會確定不實，雙方又達不成共識，那「開臨時動議不流會」的戲碼可能會一直玩下去，沒完沒了。

(中時 )