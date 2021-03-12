全球經濟可望在低利環境、擴大財政支出及積極施打疫苗的支撐下加速成長，投資人信心持續樂觀，周五東京股市拜科技股反彈之賜續航，連續4個交易日收紅。日經225指數周五收漲1.73％報29,717.83點，東證一部指數漲1.36％收在1,951.06點，兩大指數本周漲幅都將近3％。受惠於投資的韓國電商巨頭Coupang在美掛牌上市，電信巨擘軟體銀行股價大漲3.35％。

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