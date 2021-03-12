歐洲多國傳出接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗發生血栓等嚴重副作用而暫停施打後，泰國政府12日跟進宣布暫緩施打AZ疫苗，泰國總理等內閣官員原訂周五帶頭接種，但加法澳等國表示施打AZ疫苗不會喊停。

在泰國衛生部記者會上，Siriraj醫院醫學院院長瓦塔納帕（Prasit Watanapa）證實，在北歐三國丹麥、挪威、冰島宣布暫停施打AZ疫苗後，泰國決定暫緩啟動AZ疫苗接種。

泰國公共衛生部長Kiattiphum Wongjit表示，泰國透過隔離及邊境管制控制，仍迎來第二波新冠疫情，為進行安全調查暫停施打疫苗。泰國上周取得11.73萬劑進口AZ疫苗，原訂12日供總理帕拉育及其內閣官員率先接種。

泰國整體的疫苗策略，主要仰仗泰國王室旗下企業在本土生產AZ疫苗，預計有6,100萬劑疫苗供泰人施打。但泰國產的AZ疫苗緩不濟急，至少要等到6月才能上市，泰國上周開始先施打2月抵泰的20萬劑中國科興疫苗。

泰國是歐洲以外第一個對AZ疫苗喊卡的國家，不過加拿大、法國、澳洲、菲律賓、韓國等國不受影響，仍表示會照計畫持續施打AZ疫苗。

即便丹麥等北歐國家陸續爆出接種AZ疫苗後出現血栓的不良反應，加拿大11日依然肯定AZ疫苗安全無虞。

加國衛生部發聲明說：「衛生部已獲悉歐洲接種AZ疫苗後出現負面事件，要向加國人民保證的是，AZ疫苗的好處仍多過風險。」

加拿大上周接獲印度血清研究所（SerumInstitute of India）製作的50萬劑AZ疫苗，預計5月之前再拿到150萬劑。

法國政府首席疫苗顧問費雪（Alain Fischer）表示，AZ疫苗展現的防護效力很高，重申法國會持續施打。

澳洲政府則指出，該國藥物主管機關正密切監控歐洲發生的血栓案例，但不會停止施打AZ疫苗，並無明確證據證明疫苗與血栓的關聯性。

(工商 )