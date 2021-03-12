英國正式退出歐盟首月，1月對歐盟商品出口暴跌逾四成，寫下歷史紀錄。此外，受新冠肺炎疫情和出口巨幅萎縮衝擊，英國1月國內生產毛額（GDP）月減2.9％。

根據英國統計局12日最新報告顯示，1月對歐盟商品出口較前月暴跌40.7％，同期進口萎縮28.8％，兩項數據創1997年1月有紀錄以來最大單月降幅。

統計局先前警告，新冠肺炎疫情衝擊貿易，1月商品出口數據可能難以看出脫歐後關稅的影響。不過該局12日指出，外部證據顯示，1月對歐盟商品出口減弱可能與脫歐過渡期結束有關。

統計局亦表示，2020年11月和12月企業與消費者趕在過渡期結束前囤積商品，加上1月實施的新一輪全國封鎖令，皆是造成商品出口疲弱的原因。

英國與歐盟27國結束維持了40多年的貿易關係，英歐出口如今得面臨關稅、邊境檢查和更多文書工作，皆不利雙邊貿易發展。

另一方面，統計局在1月GDP報告中指出，英國採行新一波防疫措施，以及脫歐後對歐盟出口暴跌，造成1月英國經濟緊縮2.9％。英國1月關閉非必要商店與學校防疫，經濟的規模較2020年2月疫情爆發前縮小9％。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，1月GDP報告反映疫情持續打擊英國經濟。「在英國對抗變種新冠肺炎病毒之際，GDP數據凸顯疫情在新年初始持續影響經濟，令許多人感到憂心。」

但蘇納克亦表示，新冠肺炎疫苗問世，和日前宣布的預算案，都能令人懷抱希望。

凱投宏觀首席經濟學家戴爾斯（Paul Dales）認為，1月GDP月減2.9％可能是2021年表現最差的月份，疫苗接種與重啟經濟將讓經濟活動快速反彈，未來經濟強勁復甦可期，英國經濟可望在2022年初回復疫情前的水準。

(工商 )