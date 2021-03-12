美國財政部釋出1200億美元美國公債被市場快速消化，10年期美債殖利率陡升突破1.6%，加上美國周五(12日)盤前公布2月生產者物價指數（PPI）月增0.5%，符合市場預期，美股3大指數期貨盤前走勢不一，那斯達克100指數大跌超過200點。道瓊指數周五開盤上揚，那斯達克指數大跌近200點，費城半導體指數大跌2%。

截至台灣時間12日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲50.21點或0.15%、暫報32,535.80點；標普500指數下跌21.47點或0.55%、暫報3,917.87點；那斯達克指數下跌222.33點或1.66%、暫報13,176.34點；費城半導體指數下跌67.02點或2.24%、暫報2,930.11點。

4大科技巨頭開盤股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌28.33美元或4.05%、暫報671.27美元。台積電ADR股價下跌2.4美元或1.99%、暫報118.18美元；聯電ADR股價下跌0.12美元或1.36%、暫報8.71美元。10年期美債殖利率目前升至1.616%，外界沒想到市場那麼快預期新債能快速消化，導致美債殖利率不跌反升。

歐洲央行承諾，將加快購債速度，支撐歐洲經濟復甦力道，市場認為，這可能讓歐洲、美國的債券殖利率利差擴大，導致資金撤出歐洲轉進美國，美國聯準會下周將召開利率決策會議，除了對SLR政策延長的期待之外，是否能持續寬鬆政策也是市場關注目標之一。

(中時新聞網)