美日印澳共組聯盟，計畫包括聯合構建稀土的開採、生產和供應鏈，以對抗大陸的主導地位。而中國國際問題研究院研究員沈世順接受採訪表示，如果「四國聯盟」準備以經濟上的聯合來遏制大陸，那麼某些國家終究還是會考慮本國的利益，日本、印度和澳洲不一定會與美國聯合。

沈世順接受《俄羅斯通訊社》採訪指出，美日印澳組建的「四國聯盟」以經濟上的聯合來遏制大陸，那些國家終究還是會考慮本國的利益；他指出，從美方角度來看，確實有對抗大陸的意圖，但同盟夥伴日本、印度和澳洲不一定會完全跟隨他。

沈世順進一步指出，日、印、澳與大陸的經濟緊密相連，很清楚與大陸的合作會給他們國家帶來好處，應該會以自身的利益考量為出發點。不過他也強調，日、印、澳作為美國盟國，在某些問題上，可能還是會口頭呼應一下，但實際做的話，不大會選擇與美國聯合抗中。

同時，沈世順表示，大陸並不願意與這四國發生衝突，大陸的經濟發展給他們帶來了挑戰和壓力，這也是一種市場競爭，大陸不可能為了照顧他們，而不去發展或是放慢腳步，以後大家還是需要依靠正常競爭與合作關係，這樣對各方才都有利。

該報導指出，目前，大陸擁有約90%的稀土儲備，生產近60%的產品。而在2020年，美國僅佔稀土生產的16%、澳洲佔7%、印度佔1%。依「四國聯盟」的稀土佔比來看，很難看出是對大陸發起的挑戰，更大的可能是正常的獲利商業行為。

(中時新聞網)