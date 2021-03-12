推特執行長多爾西（Jack Dorsey）近日宣布以「不可替代貨幣」（non-fungible token，NFT）形式拍賣自己多年前首則推文，如今價格喊到250萬美元，令大家注意到NFT熱潮興起與其龐大市場潛力。NFT是一種應用區塊鏈技術的新型態數位資產，可做為物品所有權證明。

NFT與比特幣等加密通貨相似，唯一差別在於：它不能用於交易。換言之，每個NFT都是獨一無二的。法國巴黎銀行（BNP Paribas）旗下研究機構LAtelier主管伊爾諾瓦（Nadya Ivanova）表示：「就把NFT想成是某個資產附帶的數位護照，它可以證明資產真實性與所有權，這是以前無法做到的程度。」

NonFungible.com數據顯示，NFT市場2020年蓬勃發展，市值從2018年的4,100萬美元攀升至3.38億美元。儘管這與比特幣1兆市值無法相提並論，但NFT後市潛力無窮。

但部分人士提醒，NFT熱潮令人聯想近日GameStop軋空亂象，兩者相同之處在於投資人期待過高，認為之後有人會以更高價格承接，但最終卻帶來投資虧損。

(工商 )