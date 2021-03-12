已婚的民進黨立委王定宇，與小他17歲的民進黨發言人顏若芳，被爆出同居疑雲，王定宇11日上政論節目只談鳳梨，卻未提個人的桃色風波。民進黨台北市議員王世堅表示，王定宇在私領域，有權利來選擇什麼時候出面解釋，或者不解釋也是一種解釋，退一萬步講...，話還未說完，宅神跳出來笑說：「不要退那麼遠。」

王世堅在中視政論節目《庶民大頭家》指出，王定宇在私領域的部分，有權利來選擇什麼時候出面解釋，或者不解釋也是一種解釋，退一萬步講...，此時宅神跳出來開玩笑說：「議員，已經退兩萬步了，有點遠，不要退那麼遠。」王世堅接著表示，王定宇是犯了家規，但是沒有犯國法，所以他期勉王定宇跟顏若芳，既然來參與政治，面對社會就是4個字「千錘百煉」，希望他們不要因為這樣的事喪志，還是一樣可以出來，再站起來。

被問到是否可以接受王定宇分租這個理由？王世堅表示，他不曉得事實的真相是什麼，所以他不方便對此講些什麼。

針對王定宇桃色風波，台北市議員王鴻薇指出，立院不質詢，這是立法委員拿我們人民納稅的錢，所應該執行的最主要的任務，但王定宇在這個質詢任務裡面不出現，卻出現在綠營的媒體當中。她覺得王定宇應該是全台灣最幸福的男人，發生這麼大的一個緋聞案，有這麼多人幫他講話，王世堅看在眼裡，應該會覺得同樣姓王，為什麼待遇會差這麼多。

(中時新聞網)