3月是植樹月，今（12日）下午3時，新北市中和區公所於員山公園沙坑對側，舉辦環保植樹愛中和活動。（中和區公所提供）

3月是植樹月，今（12日）下午3時，新北市中和區公所於員山公園沙坑對側，舉辦環保植樹愛中和活動。（中和區公所提供）

3月是植樹月，今（12日）下午3時，新北市中和區公所於員山公園沙坑對側，舉辦環保植樹愛中和活動，由中和區長主持，邀請中和區江永昌立委、6位議員、14位里長及鄰近居民一同種植風鈴木。

中和區員山公園有別於平地的特色公園，員山區域的山區地形替共融性公園打造出刺激的人工滑草場及獨一無二的超長溜滑梯，以及孩子們最愛的大型攀爬網和沙坑，更是激發創造力的最佳場域。此次公所於沙坑對面種植風鈴木，期盼未來能綻放出壯觀花序，替遊樂場增添更多色彩。

中和區長賴俊達表示，風鈴木開花時向下的花冠呈現漏斗型像風鈴，故被稱為風鈴花，盛開時見花不見葉的特色，亮麗奪目的美景在春天3月令人印象深刻。風鈴木除了好照顧、病蟲害少，亦是環保署核定的空氣污染防治計畫樹種，具有優秀的碳匯效益。現今環保意識深植民心，除了「適地適樹」之外，還能兼顧美觀及保護生態，風鈴木成林後不僅可美化公園，更替中和區增添另一個賞花新景點。

中和區公所表示，為打造城市綠環境，透過植樹綠化，也種下生態環境永續的種子，期盼此次的植樹能成長茁壯，營造優質健康韌性的城市。

(中時 )