歐盟藥品管理局（EMA）12日表示，由於英國有部分在接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例，建議將其加註為AZ疫苗的可能副作用，以策安全。

歐盟藥品管理局指出，在英國已接種AZ疫苗的500萬例中，共出現41例可能由該疫苗引起的過敏反應（anaphylaxis），而該局在仔細審查相關資料後，認為在某些情況下，接種AZ疫苗確實可能引發過敏反應及超敏反應（hypersensitivity），故建議更新該疫苗的產品資訊，將兩者列為副作用。

而對近期引發討論的血栓問題，歐盟藥品管理局表示，目前正進行調查，但堅持該疫苗「仍可安全使用」。該機構先前指出，在目前歐洲已接種AZ疫苗的500萬人中，共有30例出現血栓症狀，發生率與未接種疫苗的一般族群相仿。加拿大、法國、澳洲等國也出面力挺，強調目前無明確證據證明疫苗與血栓問題的關聯性。

先前奧地利有1名49歲女性護理師在接種完AZ疫苗後，因嚴重血栓問題喪命；另一名35歲女性則出現血塊掉落的肺栓塞（pulmonary embolism），所幸在經過治療後已經逐漸康復。

目前包括丹麥、挪威、冰島、義大利、奧地利、盧森堡、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞等歐洲國家，都已完全或部分停用AZ疫苗。泰國也宣布暫緩施打，稱雖然該國獲得的AZ疫苗全數在亞洲生產，但仍須先調查是否僅有提供給歐洲國家的疫苗有問題。

(中時新聞網)