新北樹林線目前興建主管機關為臺北市政府，全線工程已完成細部設計作業，其中LG11站原於綜合規劃階段設置於板南線土城站正上方，經臺北市捷運局於設計階段詳細評估，因原方案高架站體基礎與地下板南線土城站結構衝突，涉及營運安全，因此調整LG11站設站位置，並據以辦理環境影響差異分析報告送交環保署審議中，依規定需待環保署審議通過後始得施作LG11站。

目前臺北市捷運局110年2月9日針對CQ880區段標(由LG09站至LG13站)辦理發包，除LG11站尚須等待環保署審議結果外，其餘未涉及環境影響差異分析報告之車站與路線段，為配合工程時程與進度，仍可先徵求廠商後先進行施工。

新北捷運局說明，LG11站原綜合規劃方案採用高架門型橋墩結構設置於板南線土城站正上方，經臺北市捷運局於細部設計就結構安全及施工可行性進行詳細分析，顯示原規劃方案影響板南線土城站結構及營運安全，不具施工可行性並且原方案採門型架型式於道路兩側，衝擊視覺景觀、須增加使用私人土地等因素，故將站體及出入口等捷運設施，改採高架單柱型式微調設置於金城公園及相鄰之停車場用地。

如此除了解決板南線土城站結構及營運安全問題之外，同時可優先使用公有土地並減少使用私有土地，且兩交會站可採站內付費區直接轉乘，比原方案轉乘距離更直截便利，雖施工期間影響公園面積較大，惟營運時出入口及墩柱在金城公園使用面積約434平方公尺，小於原方案使用公園面積約1,482平方公尺，同時完工後於高架站體下方仍可作為公園開放空間。

針對部分鄰近住宅及土城國小家長，對於軌道鄰近學校民宅之噪音影響以及樹木遷移多有疑慮，臺北市捷運局表示該路段列車行經土城國小為避免噪音影響學生上課，其噪音量影響評估採較原公告更嚴格的陸上運輸系統噪音管制(第二類管制區)標準作防噪措施，且接近車站時列車速度已降低、噪音量較小，同時會在該路段軌道佈設浮動式道床降低振動，並於列車進出站前後路段，設置雙弧型隔音牆降低噪音外傳。

另土城國小的體健樓屋頂與高架軌道段底部位置同高，結合前面隔振、減噪措施，對教學品質造成影響有限。至於土城國小及金城公園植栽移植的部分，臺北捷運局將依相關法令規定妥適處理，以確保植栽移植後的存活率。未來公園復舊工程將種植約127株喬木(規劃原生物種為原則)，並將結合當地民意及本府相關單位進行整體規劃。

目前新北樹林線已進入工程招標階段，除LG11站環境影響差異分析報告待環保署審議通過後始得施作之外，其餘未涉及環境影響差異分析報告之車站與路線段仍可依計畫進度施工，本府相關單位仍會持續關注了解民眾關心議題，並積極協調興建機關及地方民意溝通順暢。

(中時 )