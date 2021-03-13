新北市一名江姓人妻到foodpanda當外送員，卻被老公發現與一名25歲洪姓男同事，當眾親嘴摟抱，還到旅館逗留2小時，頓時頭頂發綠光，氣炸對2人提告求償80萬元，惟因沒有抓姦在床證據，新北地院僅針對親嘴摟抱部分，判決江女與洪男應連帶賠償江夫16萬元。

據了解，28歲江女2016年與丈夫結婚，育有1子，因為從事技術員的江夫，月薪僅4萬多元，經濟上有壓力，江女為了分擔家計，便到foodpanda當外送員接單，年薪將近60萬元，但江夫卻在去年懷疑妻子外遇。

江夫於是開始跟蹤暗查，果然在2020年9月間深夜11時，發現妻子與同公司一名男同事，在火鍋店裡親嘴調情，2人還深情對望，但當時並未立即揭發，想再蒐集2人偷情證據，結果6天後又看到2人在騎樓下，摟腰相擁40多秒，隔天又到板橋一家旅館待了2個小時才出來，氣得對江女與洪男提告求償80萬元。

法院開庭時，江女與洪男均否認到旅館滾床單，辯稱去接洽跨年看煙火的訂房事宜，且只去20分鐘，不是2小時，惟洪男坦承與江女確實有親嘴與摟抱行為，江女則辯稱親吻的蒐證影片，是拍攝角度造成錯覺，她有躲開洪男沒被親到，而街上摟抱也只是同事間玩玩而已。

法官衡量3人經濟狀況後，針對判江女和洪男應連帶賠償江夫共16萬元，也就是親吻、摟抱各賠8萬元，逗留旅館部分因為無法證2人在裡面做什麼，這部分判免賠。

(中時新聞網)