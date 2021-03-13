「笑死」是許多網友揶揄、酸人時的習慣用詞，但現實中真的有人活活笑死。一名男子在住家附近小賣店購物，巧遇了隔壁鄰居，兩人開心聊起天來，未料鄰居笑到一半倒地不起，當場死亡，男子看到後嚇得逃離現場，事後遭警方以過失致死逮捕，還被判賠6萬人民幣(約台幣26萬)。

根據《網易》報導，事件發生在2018年的大陸貴州省遵義市，周姓男子到小賣店消費時，碰巧遇到了住在隔壁的苟姓鄰居，兩人在門口聊起天，有說有笑，周男言語逗得苟男哈哈大笑，沒想到苟男笑到一半當場倒地不起，周男起初不當一回事，要對方快點起身「別再裝了哦」，上前一看才發現苟男臉色發紫，喪失意識，嚇得當場逃離現場，直到老闆看到後才打電話叫救護車，但苟男依舊回天乏術。

苟男化驗後，法醫判定為「冠心病致循環呼吸衰竭」，警方指出，周男與苟男為鄰居，理應知道對方病情，卻依舊大開玩笑，導致苟男病發，且對方倒地後竟棄之於不顧，見死不救，認為除了民事賠償外，還要承擔刑事責任，因此將周男逮捕歸案。

檢方調查後，認為即便雙方為鄰居，但不代表就必須知道對方有何痼疾，加上大笑致死的誘因機率僅有5%，因此認定周男行為不構成犯罪，沒有刑事責任，但由於周男棄置對方不顧，因此必須負擔民事賠償，在雙方多次協調後，最終判賠6萬人民幣。

(中時新聞網)