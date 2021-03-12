因為部分新冠肺炎患者接種疫苗後出現血栓，丹麥、挪威及冰島等國暫時停用AZ疫苗；衛福部長陳時中對此表示，「目前沒有這個證據顯示這個情況，所以還是呼籲要持續施打疫苗。」前民進黨立委沈富雄認為，台灣的老人家可能比較不想打疫苗；民進黨立委高嘉瑜此時竟跳出來說「應該不是這樣」，讓在場者笑翻。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，血栓是白人常見的病，而且會死。在美國華人塞住的比例只有白人的1/3。陳時中說AZ疫苗會導致血栓，我們不理它，可以繼續打，這一點他是同意的，這個是有一點道理的。

針對台灣注射疫苗的排序，沈富雄表示，比如本來超過65歲的老人家，注射疫苗的排序是第2，現在排到第8。通常在美國，老人注射疫苗都排到第2名，但是我們的老人家就沒排那麼前面。但是為什麼現在不給老人家打疫苗呢？是因為如果老人排第2的話，老人家可能不想打，老人家會說「我好好的，打了要幹嘛。我老人家被你一打沒死，也只剩半條命。」

沈富雄認為，在國內若把老人家注射疫苗排第2，接受度低，成績就難看了，反而不好，因此若想宣傳，現在則是把軍人和警察排第2，軍人警察下令，非打不可，成績就好看了，道理就在這裡。

民進黨立委高嘉瑜此時卻跳出來說，「應該不是這樣」，此話一出，讓在場來賓笑翻。高嘉瑜說，因為現在疫苗的量沒這麼多，一開始當然是醫護等等先打，就是有需要的人優先。因為軍人跟警察可能比較容易群聚，所以他們的風險比較高。她不認為老人就比較不願意打，像打流感疫苗，大家都搶著去打。

(中時新聞網)