美中貿易戰，大國崛起與制度之爭

COVID-19後的美中對抗

科技戰裡核心技術的渴望與焦慮，亞洲供應鏈的形成與拆解；

半導體爭戰的台灣模式，中國國家隊的挑戰，日本20年失落的美日貿易戰；

WTO為何無法馴服中國？亂世中小國如何自處？

中國的國家至上主義，和川普的「美國優先」主張是無法轉彎的列車對撞。兩強的對抗，由經濟的領域開始拉開戰線，一路延伸到文化、科學、軍事各範疇，終於在2020年中期以後發展為意識型態的鬥爭。

【精彩書摘】

改革開放三十餘年後，中國充分融入全球生產體系，生產能量大幅提升，成為全球製造大國，在許多領域的生產量包括汽車、鋼鐵、家電、電腦等都居全球首位。但這些大量生產並不是中國自力完成的，而是靠進口大量的零組件來完成的，尤其是關鍵的零組件。中國的領導人逐漸發現中國雖然生產能力大，但並未掌握關鍵的生產技術，他們對此逐漸的感到不安。例如中國雖然是全球資訊產品（含電腦、手機等）的最大生產國，卻也是全球最大的半導體進口國，在中國製造的資訊產品所需的半導體八成以上是進口的。中國領導人驚覺「半導體的進口值已經超過石油了」，開始坐立難安。他們認為半導體是資訊產業的基盤，就好像鋼鐵是「工業之母」一樣，缺乏這個基盤，中國的資訊產業就如同建立在沙灘上的城堡一般，看似光鮮亮麗，其實一推就會幻滅。

這種對西方技術依賴的不安遂轉化為2006年起推動的「自主創新」戰略。「自主創新」的核心工作是要掌握關鍵的技術在自己手上，所謂「自主」，是指中國廠商（含外商子公司）擁有技術，可以自行支配技術的使用方式、使用範圍及地點，不必仰人鼻息。自主技術只有靠自行研發或收購而取得，授權的技術不算自主技術，因為其使用方式、範圍及地點受到技術主的限制。

本來一個技術後進的國家，在全球的生產體系中，必定先投資於週邊的技術，利用其與核心技術的槓桿進行生產，以極大化技術投資的效益。在市場的原理下，任何投資都是以成本效益的對比作為決策的依循，技術是屬於核心技術或周邊技術不是考量的重點。但「自主創新」戰略不是市場思維，而是政府的戰略思維；核心技術才具有戰略價值，周邊技術是沒有戰略價值的。政府要傾全力要取得核心技術，支援核心技術的發展，不計成本效益，不受市場原理的支配。這種強烈的企圖心，自然和迄今為止主導核心技術的先進國家，尤其是美國，發生難以避免的衝突。

中國政府利用預算支持、減稅、補助、政府採購優惠等手段推動核心技術的「自主創新」，更以「市場換技術」的手段強迫西方企業移轉核心技術給本土企業，作為進入中國市場的交換條件。2013年以後中國政府更推動「一帶一路」的戰略，藉由經濟援助和外交手段，把中國「自主」的核心技術推展到「一帶一路」的開發中國家去，包括通信、鐵道、發電等相關技術，遂引發和西方國家在第三世界的較勁。

隨著在技術上追求「自主創新」，在生產體系上中國則追求主導性的地位。中國政府在2015年推出「中國製造2025」計畫，目標是由一個「製造大國」轉型為「製造強國」，並鎖定一些策略性產業，如先端信息技術產業、先端製造設備、軌道交通、新能源汽車等為重點發展產業，要在自主技術的基礎上，建立一套自主性的供應鏈，也就是「紅色供應鏈」。這個計畫進一步挑戰西方企業主導的全球供應鏈，企圖在全球生產體系中與西方領導廠商分庭抗禮。欲達此目的，不僅需要掌握核心技術，而且要掌握重要市場，而掌握市場必須由建立品牌和行銷通道著手。

(本文摘自《美中貿易戰，戰什麼？》/時報出版)

【作者簡介】

陳添枝

曾任台大經濟系教授、中華經濟研究院院長、經建會和國發會主委，現為台大名譽教授，專長國際貿易。

《美中貿易戰，戰什麼？》/時報出版

(中時新聞網)