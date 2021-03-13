素有「全民保險」之稱的小額終老保險，繼去（109）年熱賣新台幣15.23億元後、年增近9％，市場始終維持熱度，近日又有新話題持續延燒，金管會保險局甫於日前公布，自今（110）年7月1日起，小額終老保險的保額上限由現行的50萬元提高到70萬元，且每人終生可以投保的張數也從2張再放寬至3張，一方面為滿足國人保障需求，也提供了投保規劃時的彈性調整。

說到小額終老保險之所以受歡迎，主要因為其主打「低保費」、「免體檢」及「低投保門檻」等保單優勢，成為高齡長者幾乎「人手一張」的保單！不過，如果你以為小額終老保險是專門為高齡長者設計的保單，那麼你就錯了！怎麼說？

小花平台保險顧問指出，小額終老保險的保費相較於傳統壽險保單要便宜1至2成，也很適合收入不高的年輕小資族購買，「對於手頭不甚寬裕的年輕人來說，除了可以擁有基本的壽險保障外，還能為自己爭取到更多儲蓄空間，可謂是一舉兩得！」

7／1起每人可買3張、保額上限提高至70萬元

回溯政府最初推出小額終老保險的想法和用意，鑒於台灣開始邁入高齡化社會後，竟有愈來愈多人無法為自己的身後事預作安排，金管會保險局推出政策性的小額終老保險，保險內容包括：傳統型終身壽險主契約和1年期傷害險附約，自前（108）年7月起推出、每人一生只能限購2張，保額不可超過50萬元（可以1張直接買到50萬元或是分2張買到50萬元）。

日前金管會保險局發布修正《小額終老保險相關規範》，自今年7月1日起開始實施，保額上限從現行的50萬元提高到70萬元，且每人終生可以投保的張數也從2張再放寬至3張。

至於小額終老保險最受到哪些族群青睞？根據金管會保險局最新數字顯示，小額終老保險自推出以來，直到去年底止，有效契約件數達55.45萬件，投保年齡介於51歲至60歲的比例最高，另也有不少青壯年族群喜歡透過網路投保，其中約有2％的人會在網路投保年金保險時順便投保小額終老保險。

(中時新聞網)