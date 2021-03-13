3月8日國際婦女節才剛過，妳有好好幫自己過節？或是身為男性有關心慰問一下身旁的女性？在今天女力崛起的時代，女性的實力已不可同日而語，今非昔比、不容小覷。根據統計，國內女性經濟戶長家庭占整體家庭比重近3成左右，傳統由男性一肩扛下家庭經濟重擔的時代已經過去，雙薪家庭已然成為社會常態，也因此有不少職業婦女下班後回到家還得繼續「加班」，忙於整理家務和照顧孩子……；以上是否正是妳的生活寫照？小花平台提醒妳，除了趁著婦女節各大通路優惠好好犒賞自己一番外，也不要忘了仔細檢視個人醫療保障是否足夠並及時補足缺口，以免無法負擔突如其來的人生風險。

必備3保險：實支實付醫療＋防癌險＋重大傷病險

根據衛福部最新統計指出，國人10大癌症排名依序為「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「女性乳癌」、「口腔癌」、「攝護腺癌」、「胰臟癌」、「胃癌」、「食道癌」及「卵巢癌」等；其中，「女性乳癌」和「卵巢癌」這2項專屬女性癌症名列當中，都是屬於沒有明顯症狀，但是如果沒有及早發現，預後不甚理想的癌症。

小花平台保險顧問提醒，現代女性在職場、家庭「蠟燭兩頭燒」奔波勞碌之餘，也不要忘了要好好照顧自己的健康，尤其是婦科相關疾病不可輕忽，建議預先規劃實支實付型醫療險、多次給付型防癌險及重大傷病險等，提早做好準備鎖住未來可能罹癌的風險。

尤其值得一提的是，鑒於今天醫療技術日新月異，臨床上有愈來愈多需要自費醫材及新型手術的費用，建議在實支實付醫療險的規劃上，可以提高一點保障額度，用來填補手術或是住院時的自費項目支出，「別以為存款夠付醫療費就好，保險理賠就像及時雨般以備不時之需。」

(中時新聞網)