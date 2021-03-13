珍愛藻礁公投連署截止，累計64萬4105份連署書。(呂筱蟬攝)

民間團體發動「珍愛藻礁」公投，儼然已形成一股「全民覺醒」的力量，公投議題烽火連天，目前除了「核四重啟公投」確定成案，緊接著國民黨反萊豬、公投綁大選的連署書已送達中選會，珍愛藻礁也持續積極連署中，若一切順利，預計今年8月將有4項公投舉行。

近期最受矚目的公投連署正是「珍愛藻礁公投」，原本連署一度告急、無法達到門檻，後在各界、政黨響應後，連署份數持續往上攀升，衝破第二階段門檻，也讓人驚嘆人民之力如此強大。至於國民黨主推的反萊豬與公投綁大選案，同樣也得到民眾熱烈回響，已於3月9日送達中選會。

國民黨立委鄭正鈐日前在臉書表示，「反萊豬」公投，凸顯民眾對食安的憂心，「護藻礁」公投不僅是民眾表達對自然環境的珍惜，也透過這場連署，戳破民進黨政府「不缺電」承諾的假象。他說，當這兩項公投一旦成案，民進黨政府必須嚴肅面對廣大民意，在公投日前，應暫時停止萊豬進口與中油三接的施工，拿出最大的誠意尊重民意，而非極盡所能地阻擋民意。

然而，根據中選會資料顯示，選舉、罷免、創制、複決是我國憲法賦予人民的參政權，92年12月31日公民投票法公布施行後，人民可以用公民投票方式，來決定法律、立法原則或重大政策，施行以來先後舉行4次計16案全國性公民投票，投票結果7案通過，9案不通過。而公民投票日定於8月第4個星期六，自110年起，每2年舉行1次。

至於，今年8月28日的全民公投案流程簡單來說，當提案人將連署書送進中選會後，經中選會審查通過，則須於10日內公告投票案成立，並於公民投票日的90日前發布公民投票公告，並於投票完畢7日內公告公民投票結果。

(中時新聞網)