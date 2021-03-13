Q:美債收益率持續上漲仍舊對黃金構成一股巨大的壓力，黃金收復1700美元關口，或許空頭走勢將有所卻步，短期探底意欲濃厚，不過1.9兆美元財政刺激政策有望提振市場情緒，黃金價格跌勢來到關鍵位置，要如何看待？

A:美國二月非農就業報告公布，新增就業人數增加三七．九萬，遠超市場預期的十八萬，是二○二○年十月以來最大增幅，因為疫苗接種有序的進行，且供應量也逐步上升，新增確診新冠病例持續下降，疫情改善促進了美國勞動力市場成長。

美債收益率上揚 黃金之路往哪去。(圖/理財周刊)

此外，美國新一輪財政刺激持續為經濟復甦注入強心針，雖然僅三七．九萬增幅遠遠未能填補疫情造成的缺口，勞動力市場恢復或許依然道阻且長，不過紓困案大量美元刺激下通膨預期上升令市場緊張，疫情後薪資增速也反映了通膨上行壓力，超出預期的非農就業報告公布後，美元走高短線迅速上揚，同樣以美元計價的黃金也相應下跌。

非農的強勁表現，一方面顯示美國勞動力市場強勁恐加劇通膨的擔憂，並將推高美債收益率，另一方面，勞動力市場復甦正反映美國經濟處於快速復甦，對中長期美債收益率持續上升的憂慮，使整個市場進入下跌整理，一．九兆美元財政刺激政策的利好有望打破這一格局。

三月六日美國總統拜登提出的一．九兆美元經濟刺激計畫已經在參議院通過，預期法案有望在三月十四日期限前簽署，財政刺激政策令市場短期看好，不過中長期來看則需多加關注十年期美債收益率，雖然現在美聯儲對美債收益率持續上漲抱持「寬容」的態度，但仍重申保持寬鬆信貸承諾，使市場不至於出現大規模逆轉，但如果上升至2%是否引發美聯儲的真正關注尚未可知。

黃金走勢探底跡象越來越明顯，在跌穿1700美元後出現跌勢放緩跡象，加之金價處於1680-1700美元重要區域支持，新一輪反彈行情有望開啟。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1072期》)

《理財周刊1072期》

(中時新聞網)