全球自動駕駛汽車出貨量及增長率預測。(圖/理財周刊提供)

美國國會通過1.9兆美元刺激方案，1400美元的個人支票將於三月發放，部分民眾勢必會拿來投資，德意志銀行估計將因此有1700億美元流入股市，有利增加股市資金活水，延續多頭行情！

在債市走向空頭的同時，從債市流出的巨額資金正逐步轉向股市尋找投資機會，根據資金流向監測機構EPFR資料顯示，二月以來已有1630億美元流入股票型基金及ETF，近五周流入資金總額創歷史最高。三月首周有222億美元的資金流入美股，前一周更有462億美元資金流入(創歷史單周第三高流入規模)。其中，新興市場股票、價值股、小型股等股票型基金均獲得大量的資金流入，與我們近期一直強調資金風格轉變為景氣復甦股相吻合。

新興市場、景氣復甦股 獲資金青睞

新興市場為全球景氣復甦階段的受惠者已成市場共識，資金轉進的趨勢已難扭轉，今年來整體新興市場基金累計淨流入金額已來到495.14億美元，不僅優於二○一九年及二○二○年的淨流出，更已達二○一八年全年164.11億美元淨流入金額的一倍以上。其中，新興亞洲基金三月首周再獲得22.51億美元資金流入，已連續八周淨流入，累計今年來資金流入金額達245.16億美元。資金轉進新興亞股的趨勢，有利支撐台股繼續向上攻高的資金動能。

債市走空等同殖利率走升，不利股市評價，又以高評價的科技股壓力最大，進而促使股市資金從科技股轉出，集中轉進景氣復甦股。另一方面，美國刺激方案通過，也有助景氣復甦加速的預期，供需失衡所造成的缺貨漲價在各產品將逐步擴散開來，廠商獲利有望獲得上修的機會，吸引資金搶進帶動評價上修，進一步強化股價走多的力度與時間。

與景氣復甦最直接相關的產業，莫過於滿足食衣住行育樂等人類生活基本內容的產業，加上後疫情時代恢復的移動需求，提供「行」的汽車自然會成為此次景氣復甦的重點。尤其汽車產業牽動歐美中大量就業人口，也是政策拚經濟重點扶植的產業。

後疫情時代行動需求大爆發

中國近期公布的「十四五規劃」綱要草案中失業率、能耗強度、碳排放強度等與GDP相關的主要指標，均給出具體數字，隱含要努力使經濟增速及潛在經濟增長率保持一致。在汽車消費方面，將實施汽車下鄉及汽車以舊換新等政策，引導一些地方及城市繼續放開新能源汽車限購政策和增加指標，有利汽車銷售回溫。

中國工信部副部長辛國斌指出，要系統謀劃推動產業轉型升級的戰略舉措，落實「新能源汽車產業發展規劃二○二一年～二○三五年」，瞄準「電動化、網聯化、智能化」方向，加強政策標準法規協同，推動汽車強國建設。政策方向有助加快電動車、自駕車在中國市場普及的速度，可預期目前市場預估的滲透率將有大幅上修的空間。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1072期 2021.3.12出刊

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1072期》)

《理財周刊1072期》

(中時新聞網)