【回憶殺】資深藝人「達叔」吳孟達不敵肝癌病逝，享壽70歲，生前和周星馳合作過多部膾炙人口的電影走紅，像是《九品芝麻官》、《破壞之王》、《少林足球》等經典之作，更被譽為「最強綠葉」，不過周星馳捧紅的經典配角還有魯芬，提到名字或許讓人生疏，但提到她在《九品芝麻官》飾演的「烈火奶奶」一角，絕對讓人印象深刻，戲劇上雖多演出惡婆娘等丑角，卻廣受粉絲喜愛，但卻在63歲時，罹患皮肌炎導致肺部衰竭離世，讓人不勝唏噓。

魯芬進入演藝圈前，曾做過聯誼會、小型玻璃廠及排檔生意，甚至與妹妹到夜總會唱歌謀生，後來在乾爹董驃牽線下，先在綜藝節目唱歌或客串影集，直到演出首部電視劇《滿清十三皇朝》，才正式踏入演藝圈，接著演出電影《女子監獄》時，在劇中飾演與鄭裕玲打得頭破血流的「山東婆」，才讓她首度嶄露頭角，不過攀向事業巔峰的作品，莫過於在周星馳喜劇電影《九品芝麻官》及《整人專家》中，分別飾演「烈火奶奶」及「大白鯊」角色，不僅最為台灣觀眾熟悉，也奠定「影壇惡婆娘」地位，其中在《九品芝麻官》與宛瓊丹連珠炮的對罵，仍讓影迷堪稱經典，更被譽為「影壇最佳綠葉」之一，此外她還有一個來頭不小的身分，就是影視廣告公司的老闆。

魯芬在《九品芝麻官》與宛瓊丹連珠炮的對罵，讓影迷堪稱經典。（圖／微博）

魯芬因為外型限制，在戲中多扮演惡婆娘等丑角，甚至因為身形高大，還得常反串女扮男裝，看似與女神詞彙很難扯上關係，卻在2012年網路女神票選活動，不僅進入票選名單中，還跌破眼鏡拿下第18名的好成績，名次逐年攀升的她，在2015年時，甚至打敗眾多女星奪下第5名的

亮眼成績，更被網友封為「宅男女神」，不過魯芬入行後從未傳出緋聞，她透露年輕時曾談過幾段戀愛，還一時衝動想要登記結婚，但查覺並未那麼愛當時的男友，便打消念頭，而終生未婚的她，提及母親曾叮嚀過她「褲子要扎得緊」，不諱言63年來謹守處女之身，從未擦槍走火。

魯芬傳為了謹守母親叮嚀，63年來守住處女之身。（圖／魯芬臉書）

不過2016年時，魯芬在大陸東莞拍攝網路電影，疑似下榻飯店衛生條件不好，罹患皮肌炎，根據友人透露病況，只見魯芬喉嚨插管躺在病床上，就連多年好友都認不出來，未料才住院不到幾天，病況就急轉直下，導致肺部衰竭，在家人與友人陪伴下，走完人生最後一程，享壽63歲，留給影迷無限遺憾，而生前和南韓藝人李光洙合拍的廣告，再度被網友翻出，兩人毫無形象作出搞怪動作，還不斷眨眼狂扭屁股，賣萌模樣讓點閱率短短7天飆破100萬人次，足以見得她在影迷心中留下無可取代的地位。

(中時新聞網)