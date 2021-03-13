歡慶3月白色情人節，傑昇通信推薦多款送禮不踩雷的機型，包含蘋果、三星、華碩及realme等熱門品牌，挑對手機就能表對心意。即日起至3月14日，至傑昇通信門市購機，先送配件購物金200元，再抽OPPO Reno4 5G手機等3C好禮，搶攻白色情人節商機！

白色情人節起源於日本，以往是女生在2/14西洋情人節送禮給喜歡的人，而收到禮物人，則會在3/14回禮。傑昇通信透過門市銷售行為觀察，白色情人節前夕，深色系的iPhone詢問度大增，尤其以紅色、藍色及黑色在門市的備貨量也較上月成長，顯見外型及實用兼具的iPhone 12，仍是情侶間最想收到的禮物。傑昇通信特地限時降價，即日起至3/14，前往傑昇通信門市購機iPhone 12（128G）現折2,700元。

三星Galaxy A系列手機，算是三星產品線中價格較為親民的系列手機，開賣至今，每月都是手機熱銷榜上的常勝軍，採用6.6吋大螢幕，搭載5000mAh大電量，及四鏡頭主相機，傑昇通信表示，Galaxy A42一共有絢幻白、絢幻黑、絢幻灰三色，若想擁有高效能與時尚感兼具的手機，絕對是情人間送禮首選。Galaxy A42 （6+128G）官方售價12,990元，白色情人節前至傑昇通信門市購買免八千，現省5千還可去吃大餐！

紅遍海內外的國產品牌ASUS，旗下的ZenFone 7最高搭載高通驍龍865+5G處理器，以及6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000mAh超大電量，去年更以主打升級翻轉前後三鏡頭的180度翻轉式相機，展現低調實力成為世界冠軍，要美顏就開人像模式，要真實就用一般模式，對於相機先決的情人一定要入手，即日起至3/14日，傑昇通信任一門市ZenFone 7強降七千，只要14,990元，買到賺到。

傑昇通信白色情人節推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

對比華碩旗艦電競新機ROG Phone 5，有著樸實無華之稱的電競手機realme C3，就像身邊那個不會甜言蜜語，但甚麼都給你的忠實伴侶，realme C3搭載MTK G70處理器，搭配HyperEngine優化引擎，讓遊戲體驗變得更為流暢，主鏡頭1200萬畫素，前鏡頭配置人像模式與透過AI演算法調整的美顏效果，讓自拍與眾不同。且5,000mAh大電量支援反向充電，手機也是行動電源，至傑昇通信門市購買僅2,990元超低價。

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