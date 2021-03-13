你最近夢到自己出國旅行嗎？國外旅行計畫完全停擺，我們來解大家蠢蠢欲動的旅遊癮。不搭機，仍可以打開好奇的心，探索各地文化，在台灣也能體驗某個異國目的地！

在家泡錢湯、逛聲音建築展 復刻東京生活

一旦疫情結束的那天到來，許多台灣人可能會迫不及待刷卡買機票，出現在這座城市——東京。登上晴空塔或參拜原宿明治神宮，連穿過澀谷十字路口，想必都感動莫名。

本該是東京風光的一年。但此刻旅遊業依然幾乎靜止，已推延的奧運會與殘奧會雖有決心舉辦，然而不到最後關頭，誰也不敢保證一定辦得成。

雖然困在家，但擋不住我們對東京的嚮往。耐心等待下次起飛之前，你或許可以跟著這些日本專家這樣做。

日本文化誌《秋刀魚》總編輯陳頤華過去每兩個月去一趟日本，護照蓋滿日本入境章。3月跳出1年前櫻花的臉書回顧，讓她興起一陣「鄉愁」。甚至台灣天氣一變冷，大衣從衣櫃拿出來時，東京竟躍上心頭。

解「鄉愁」最好的方式，是翻閱《Brutus》、《Popeye》等生活雜誌，蒐集日本最新情報與生活觀點。去不了代官山，去台灣版蔦屋書店（Tsutaya Bookstore）假裝在東京。「從日本生活雜誌看不太到疫情，即便景氣不好，這些雜誌也提供對美好生活的期待，從中找到慰藉。」設計觀察家吳東龍說。

從2003年開始，吳東龍沒有這麼久沒去東京了。總愛去東京旅行、購物、看展與選物，擷取靈感，也注入能量，現在待在台灣，他仍在看展的路上。

他推薦觀賞正在展期的《Audio Architecture：聲音的建築展》，跟上東京脈動。這場源自東京六本木「21_21 DESIGN SIGHT」美術館原創展覽，台北做為海外展演首站。日本互動設計大師中村勇吾擔任展覽總監，音樂人小山田圭吾替展覽創作同名樂曲，9位藝術家各自詮釋，以不同影像表現。

一首樂曲不斷循環，影像可以是變形蟲、馬卡龍色調插畫，或兩張東京街景影像創造的平行時空……直到最後一個展場小房間，特製效果出現在觀眾臉上，觀眾現場行動藝術，成為展覽一部分。觀看聲音與聆聽影像，巧妙結合。

「這場展覽還原東京原展品質，可見日本人對展覽尺寸、配置要求有多精準。」吳東龍刻意對照2018年東京觀展經驗。例如25公尺寬的巨幅投影，尺寸分毫不差。全黑的展場裡，聲影不停跳動，此刻不像在台北時空，像在迷幻東京。

若不想出門，陳頤華建議，在家就能打造日本料理的一天。早上喝味噌湯，盛碗白飯，飯上打顆日本農場空運直送的生雞蛋。晚上端出涮涮鍋，將牛肉、豆腐與蔬菜浸入高湯。「多虧網路和選品超市，復刻日本生活並不困難。」陳頤華說。

畢竟，連在台灣都能假裝在泡東京錢湯（編按：指日本傳統澡堂，須付費才能享受泡湯服務），還有什麼困難的？

東京小杉湯在推特發起一波「線上泡湯」活動，約50間錢湯跟進，上傳澡堂各種角度影片，為世界各地泡湯愛好者一解相思。你可以在自家浴缸，倒入溫泉入浴劑，浸在熱烘烘的熱水，聆聽來自日本錢湯的聲音。雖然很土法煉鋼，但也不失為一個療癒方法。

嘗試螢幕觀光，吳東龍建議看《在名建築裡吃午餐》追劇吧。劇中想離職開咖啡店的女子透過社群媒體認識中年建築模型師，跟著這位師傅展開東京建築散步之旅，再享用美味午餐。窩在家裡沙發，就能將東京經典建築一網打盡，或從《深夜食堂：東京故事》，品嘗人生百味。

去不了東京奧運，那麼觀賞大河劇《韋馱天～東京奧運的故事～》，了解日本首次舉辦1964年東京奧運的興革，如何灌輸民眾運動概念，提升生活水平，更將東京建設成現在城市樣貌。「非常熱血，看完大概就能理解，為何日本要堅持舉辦奧運了。」陳頤華說。

「以往旅行太唾手可得，現在重新珍惜，」陳頤華說，「等到下回去東京，第一順位不是高消費、高刺激目的地，反而是獨一無二的體驗。」東京就在那裡，等待旅人再次動身。而我們會用全新的眼光，在街頭相遇。

《商業周刊1739期》

(中時新聞網)