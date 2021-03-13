為防堵投機客利用預售屋炒房，政府祭出殺手鐧，只要買進5年內轉售將課35%~45%重稅。有房仲業者表示，中南部已爆出預售屋逃命潮，大戶一口氣倒貨7間，而專家也爆料，聽過退最多兩層樓、超過50戶的預售屋，並透露找代銷老闆或建商老闆退戶較能夠退得成功。

近年全台出現不少紅單（購屋預約證明單）炒房亂象，新竹某預售建案更誇張，竟有購屋者半夜用凳子排隊「搶房」，買到紅單的消費者在短短半年內轉手，價格從一坪25萬元飆漲到33、34萬，價差高達3成以上，不少投機客以「紅單」轉讓而大賺暴利，間接炒高房價。

預售屋炒得太兇，造成房價飆升，在民怨沸騰、外界一片撻伐聲中，政府11日通過房地合一稅2.0修法納入預售屋，修正短期持有的定義，從2年拉長到5年，明定個人、企業轉賣預售屋，須以買賣簽約時間計算持有年度，若為2年內適用45％所得稅率、逾2年至5年以內為35％。

若預售屋興建完成、變為成屋，則持有期間將重新計算，舉例來說，若購買一棟預售屋，建商興建花費2時間，若在興建期間轉賣則適用45％所得稅率。若預售屋建成、轉為成屋後，在2年內賣出，還是適用45％稅率。

換句話說，想買預售屋要做好7年（含2年興建時間）都不賣的準備，否則只要一脫手就被課35％~45％的重稅，一般成屋持有逾5年至10年以內稅率20%，超過10年維持目前15%。

政府這波打炒房出重手，嚇到不少投機客，中南部有人一次狂砍7戶預售屋逃命。房產專家Sway在臉書發文表示，主力偷偷出貨，直到套牢2+5年後，你才會恍然大悟，實際上，該跑的已經要跑了。

他爆料，大咖投機客厲害的不是找房仲賣預售屋，而是直接找代銷老闆或建商老闆退戶，假使過去曾貢獻過就能退的成，還說聽過最多退兩層樓、超過50戶預售屋，也聽過退1戶居然也成功的，重點就在，是否有老闆的電話。

(中時新聞網)