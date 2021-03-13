憧憬婚姻的女人都希望能找到一個相愛而且懂得尊重老婆的人結婚，運勢命理網站「知命命理」提醒，未婚女性如果遇到眼神不正、印堂狹窄、鼻子扭曲、兩耳招風、頭髮粗糙、薄唇、尖下巴的男人，千萬別嫁，因為從面相學來看，這些都是薄情、不顧家的象徵，嫁給他以後會不幸福。

▍1.眼神不正的男人

眼神不正，眼睛大小不一，眼神游離不定，見錢眼開，定非善類，心術不正一定不要嫁。心術不正的人善於算計，缺乏對家庭和婚姻的承擔責任力，可以共患難，不能共享福，可能做出拋妻棄子這種沒良心的事。

▍2.印堂狹窄，連心眉

印堂就是兩眉毛中間地方，寬度代表了心態，越寬的人越善良、越不自私。印堂狹窄代表心胸狹窄，缺乏謙卑平和的心態，容易刻薄自私，這樣會使得自己缺乏事業空間，同時也容易上火生氣，導致生病。要是再加上連心眉，或者印堂眉毛多，不僅短壽，還代表一生坎坷，家徒四壁。

▍3.鼻子扭曲，偏斜

眼善鼻惡，不失為善人。眼惡鼻善，為外善內狠，自私之輩。鼻樑歪斜，心不正。如果再加上單眼皮、小眼睛，代表忘恩負義、貪鄙自私。鼻子一般主導40歲後的運勢，屬於男人一生當中最關鍵時期，如果鼻子歪斜、有疤痕或粉刺太多造成皮膚坑坑洞洞，都屬於破相，象徵錢財不聚，事業破散不定。

▍4.兩耳招風，眼大無神

招風耳代表破敗祖業，而眼大無神代表缺乏主見，沒有決策力，男人沒有擔當，優柔寡斷，缺少事業追求，所以混混噩噩度日。如果耳朵枯黑，焦黃，顏色不佳，代表先天元氣不佳，多是嚴重疾病的徵兆。

▍5.頭髮粗糙，眉毛逆生

頭髮會代表人的性格，硬則倔強，軟則從容。頭髮濃密的人個性急躁，容易衝動，如果又密又硬，很容易食古不化、執著自己的想法，或者是智商低於常人，想問題、做事情缺乏邏輯。眉毛逆生的人，愛做叛逆的事情，常常瞎忙又惹火別人，而且脾氣還暴躁不接受批評。

▍6.嘴唇削薄，油嘴滑舌

嘴唇薄都是薄情郎，很會說話還很會挑剔，甚至非常尖酸刻薄，事事計較。嘴皮薄，說話沒有可信度，撒謊成性的很多。

▍7.下巴尖尖，唇齒漏風

牙齒疏鬆、漏風，說明元氣不佳，中、晚年健康堪憂。而且多象徵晚年運氣差，事業破敗。下巴尖，說明地閣不飽滿，地閣象徵六十歲到晚年的運勢，所以下巴尖代表晚年運勢不佳，生活淒苦，沒有好結局。

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(中時新聞網)