許多成功的人都是追求完美的偏執狂，從事業到愛情都不允許留下瑕疵，搜狐網命理專欄就點名，處女座、金牛座及獅子座什麼事情都要做到極致，堪稱最龜毛的組合。

▍處女座

眾所周知處女座是出了名的完美主義者！在處女座眼中，什麼事情都要做到極致，不能留有瑕疵，正是因為這種性格，處女們才會喜歡什麼事情都愛管，來確保每個環節都不出差錯，為了讓每次任務都能圓滿成功，他們可說是天生勞碌命，處女座的代表就是不停的替人耕種，揮灑自己的汗水。

▍金牛座

金牛座的朋友天生就帶有悶騷特質，當他們遇到異性朋友的時候，通常會因為緊張而不知道說什麼好，所以在兩個人的交往中，常常也會很難交流。金牛座總有不少桃花，但最後會很危險，可能會走不到最後，終究只剩下一個人。而金牛座在財力方面需要安全感，倘若對方沒有一定的經濟基礎，金牛座就會猶豫要不要繼續交往。

▍獅子座

獅子座的人有精神潔癖，自然而然也會有感情潔癖，他們要求戀人雙方必須做到絕對的忠誠，我的生命裡只有你，你的生命裡只有我，我把全部奉獻給你，你也要一樣，如果讓他發現對方有一點的不忠，無論是精神出軌還是肉體出軌，這段感情就會到此結束，沒有任何轉圜的餘地，他們會毫不猶豫的轉身離開。

(中時新聞網)