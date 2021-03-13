台積電下周三(17日)將除息2.5元，股價周五(12日)收在614元，距離高點679元還有一段距離，投資人這兩天最常問的就是要不要參加除息？分析師表示，台積電長期而言是沒有疑慮的，業績面也很好，不過，未來走勢可能會比較溫吞，投資人要有心理準備。

台積電股價在1月21日創下679元新高價後，股價一度拉回跌到600元以下，之後再度拉升至668元，但並未超過679元，這一波股價修正再度失守600元，低點在跌到584元後便一直守在這個價位之上，近日隨著美股上揚，ADR大漲，台積電股價再度回到600元之上。

目前採季季配的台積電將在3月17日除息，每股分派現金股利2.5元，持有一張台積電將可領到2500元的現金股利，不過要到4月15日才會入帳，對於台積電股價創新高後跌破600元，這兩天的回升，讓股價站上5日線、10日線，但仍在月線623元之下。

對於要不要參加台積電除息，還是要看是長期投資還是短期操作，如果不能填息，就會賺了股息賠了價差，但如果在多頭時期，2.5元的現金股利其實很有可能秒填息，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電業績面表現很好，長期來看是沒有疑慮的，雖然台積電股價短期似乎轉強，但建議投資人保守觀望，未來走勢可能會比較溫吞，投資人要有心理準備，但長線是沒有問題的。

(中時新聞網)