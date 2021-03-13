每個人願意為愛犧牲的程度都不同，有些人就算得不到對方也甘心當備胎，搜狐網命理專欄就公開12星座中「愛到卡慘死」的星座排行，其中巨蟹座及摩羯座會願意不顧一切成為備胎。

▍No.1 巨蟹座

巨蟹在感情裡很專情，面對自己喜歡的人，就算得不到對方的愛也不會放棄，甚至默默守護對方，靜靜地欣賞思念，當備胎也甘之如飴，簡單愛著心中所愛。

▍No.2 摩羯座

摩羯社交生活簡單，很難遇到特別喜歡的人。所以一旦有自己心儀的對象，就會特別傾心，哪怕沒有機會在一起，也不願意敞開心扉接受別的異性，成為備胎也心甘情願。

▍No.3 雙魚座

雙魚遇到自己喜歡的人，如果一開始得不到，會退而求其次選擇當個近水樓台先得月的備胎，但這絕不是雙魚的最終目的，雙魚會慢慢勾引對方，投其所好，最終贏得對方的心。

▍No.4 天秤座

天秤自己就有很多備胎，面對優秀的男神或女神，假設自己配不上的話，當個備胎也挺好的，這樣可以掌握對方近況，隨著時間推移，把自身實力提高以後，可以再跟對方表白，一舉俘獲芳心。

▍No.5 水瓶座

水瓶遇到心儀的對象，就算對方拒絕自己，也絕不會氣餒。畢竟遇到心靈契合的人太難了，水瓶不會輕易被打倒，更不會輕言放棄。雖然備胎的感覺不太好，但這也是沒辦法的事，只要能離對方近一點，這些委屈都不算什麼。

▍No.6 金牛座

金牛被喜歡的人拒絕，面子是有點掛不住，雖然心理落差很大，可是又沒有勇氣繼續追求對方，偏偏忘不掉的痛只有自己知道，雖然當備胎不是自己本意，最後卻也會無可奈何的妥協。

▍No.7 處女座

處女座的人自尊心很強，被拒絕後肯定不會主動去做對方的備胎。可是有時候如果對方一直聯繫處女的話，處女就會把持不住，不小心成為別人的備胎。

▍No.8 雙子座

雙子座認為「天涯何處無芳草，何必單戀一隻花」，他們被拒絕了就會找下一個目標，世界上的美女帥哥那麼多，搞不懂為何要盯著一個不放呢！

▍No.9 白羊座

白羊座的人喜歡就去追，不喜歡就拒絕，討厭曖昧，我可以是你的追求者，但是當備胎不行。除非遇到那種超級會撩的人，才有可能哄得白羊甘心當備胎。

▍No.10 射手座

射手喜歡一個人從來不會勉強，被拒絕後做朋友也可，如果對方遇到更好的人，射手還會真誠地祝福對方。在射手心裡，喜歡不一定要佔有，對方開心幸福才是最重要的。所以射手不會去當別人的備胎。

▍No.11 獅子座

獅子最討厭別人拿他當備胎了，就算喜歡的人也不行。如果不小心被當備胎，獅子知道以後肯定會把對方罵得狗血淋頭，才能洩心頭之恨。

▍No.12 天蠍座

天蠍自視甚高，不喜歡自己的一律不配自己喜歡。哪怕深夜時分，想起來某個人會淚流滿面、心痛難忍，也絕不會打擾對方。甘心做對方的備胎？更是不可能的事。

(中時新聞網)