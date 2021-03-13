高齡96歲呂阿嬤個性活潑開朗且身體硬朗，每次參加教會活動，宏亮笑聲總是全場焦點，但日前做禮拜時突然暈倒，嚇得教友趕緊將她送往急診，經電腦斷層檢查，發現主動脈長有一顆主動脈瘤，所幸及時置放血管內支架治療，術後2天便恢復爽朗笑聲。

●主動脈瘤堪稱「無聲殺手」 出現症狀恐要命

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任醫師劉殷佐指出，主動脈瘤是一顆不定時炸彈，堪稱「無聲殺手」，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，將血液分配到全身，一旦主動脈瘤快速膨大而破裂時，可能有猝死風險。

劉殷佐補充，主動脈瘤初期往往沒有症狀，當出現胸痛、背痛、聲音沙啞、呼吸喘、腰腹痛等症狀時，代表主動脈體積膨大，已壓迫到周圍器官組織，必須立即治療，以降低破裂的風險。

●主動脈支架手術 及早治療預後效果佳

然而，透過主動脈支架手術，先以小切口將主動脈支架以導管的方式送往病灶處，打開釋放後即可有效阻斷主動脈瘤內的血流，使動脈瘤內的血液凝結，防止動脈瘤因為血壓不斷衝擊而膨大破裂，凡符合條件的患者，都有健保給付，術後通常能很快正常進食及行動，並能於短時間內出院。

主動脈支架手術能幫助患者及早治療，預後效果佳。(圖/常春月刊提供)

對於高齡長者而言，當發現主動脈瘤時，劉殷佐強調，凡經評估，若身體狀況不錯，還是會建議積極處理，如同呂阿嬤接受治療後，術後又能自理生活，繼續從事喜愛的活動，並用樂觀開朗的態度帶給大家正能量，這些都是醫療團隊所樂見的。

(中時新聞網)