為了解茶葉中的分子如何運作，進而產生降低人體血壓等的好處；美國加州大學爾灣分校組成的研究團隊，針對茶葉的2種兒茶素類黃酮化合物，與離子通道蛋白的關係進行實驗。結果發現，綠茶與紅茶中的兒茶素化合物，都能活化血管壁中的離子通道蛋白，並帶來放鬆血管與降低血壓的效果。甚至，研究團隊還發現綠茶與紅茶有助於減緩癲癇的症狀。

這項研究成果已發表在2021年3月份的《細胞生理學與生物化學》。研究團隊指出，早在4,000多年前，中國人就開始飲用含咖啡因的茶；迄今，茶僅次於水，成為全球最受歡迎的飲料之一。

不論綠茶還是紅茶，都是由茶樹的葉子所製成；然而，相較於發酵過的紅茶，現有文獻證實由未發酵的茶葉製成的綠茶，抗氧化的水平更高，而這有助於抑制癌症的形成、降低高血壓與心臟病風險。但是，迄今學界仍不清楚茶葉分子是如何影響血壓。

為了解茶葉分子作用的機制，研究團隊利用電生理學、肌動計、質譜測定法與電腦模擬，來了解茶葉中兒茶素對離子通道蛋白KCNQ與動脈張力的影響，以及其作用機制。

結果發現，茶葉中的表没食子兒茶素沒食子酸酯(epicatechin gallate)與表兒茶素3沒食子酸酯(Epigallocatechin-3-gallate)，能讓離子通道蛋白KCNQ活躍，進而使覆蓋在血管上的平滑肌細胞膜產生一條蛋白質通道，使帶正電的鉀離子離開細胞。換言之，兒茶素使KCNQ活躍，從而讓血管鬆弛並降低人體血壓。

此外，在許多國家喜歡將紅茶與牛奶混搭；然而，研究團隊發現牛奶會抑制紅茶中的KCNQ5的活躍效果；不過，論文卻表示無須擔心奶茶減低紅茶的好處。因為，人胃裡的獨特環境，能將兒茶素與牛奶中的蛋白質隔離，從而降低其阻斷兒茶素帶來好處的程度。

研究團隊還發現，如果將綠茶加熱到攝氏35度，更能增加KCNQ5的活化。不過，倒也不用為此每次都加熱綠茶，因為人的體溫約為37度；因此，光喝進體內，人體體溫就足以活躍其抗高血壓的效益。

研究舊團隊也發現，兒茶素可以阻止某些較大的分子進入大腦。更進一步地說，KCNQ5也存在大腦神經膜，並有助於調節大腦電流活動與信號傳遞；也就是說，藉由兒茶素活躍KCNQ5的能力，人們可利用此修復已受損的KCNQ5通道，進而改善功能障礙而引起的癲癇症狀。

研究團隊總結，這項研究證實紅茶與綠茶中兒茶素對血壓的好處。此一發現將有助於醫藥界開發更好的高血壓藥物，進而造福人類。

(中時新聞網)