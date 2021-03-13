民進黨立委王定宇爆與民進黨發言人顏若芳同居，雖兩人澄清是王定宇以每個月8000元分租其中一房，但爭議仍持續延燒。不過，民進黨收到抗議的電話，反映此事件的並不多，黨內人士透露，反而有關民進黨立委高嘉瑜的抗議電話還比較多。

高嘉瑜以歌聲聞名政壇，走到哪都會被拱唱歌，也被稱為「港湖胖虎」；而去年泛黃枕頭、房間雜物堆積如山一事，更是引發各界議論紛紛，甚至先前在國民黨蔣萬安潮鞋事件、前新北市長朱立倫「只欠東風」等事件上，高嘉瑜都能引發話題，網路聲量居高不下。

隨著王定宇、顏若芳事件爆發，風波如雪球般越滾越大，但在「綠粉」眼中被關注的程度似乎仍比不上高嘉瑜。據《ETtoday新聞雲 》報導，民進黨基層對於王、顏事件反應並不如預期熱絡，打到黨部抗議的電話主要還是反映其他議題，比起高嘉瑜過去2、30通情況，反應相對冷淡。

王定宇、顏若芳爆同居，爭議持續延燒。圖為2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

有關同居一事，王定宇、顏若芳第一時間皆稱，是房東與房客，關係並非如《鏡週刊》影射。事件爆發後，王定宇先是暫停更新臉書一天，隨後多次透過臉書反擊，包括表示打卡並非表示所在位置，以及針對連續兩年財產申報資料，包括存款、有價證券（股票）等多項資料一模一樣，說是申報人員誤觸，但監察院11日則發布新聞稿澄清，「本院並無誤植情形」。另外，陰謀論、顏若芳「被出櫃」等揣測也繪聲繪影，此爭議恐怕沒那麼快落幕。

(中時新聞網)