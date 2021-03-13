新冠肺炎疫情因國外3家已上市疫苗都做完3期試驗，讓不少人憂心我國產疫苗進度，但中央疫情指揮中心卻准許國內2家新冠疫苗廠只要做完第2期就可獲得緊急授權。對此，前立委陳宜民警告，疫苗在無第3期規畫下，恐不被其他國家承認。而入口網站《Yahoo奇摩》就對「國產疫苗無第三期臨床試驗，會不會影響你接種國產疫苗的意願？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有80.6%的網友認為有影響 (影響很大69.2%、有些影響11.4%)。

國政基金會11日舉行「新冠肺炎疫苗發展瓶頸」座談會，該會永續發展組召集人陳宜民指出，國內2家新冠疫苗廠都進入第2期，高端疫苗收案3700人、聯亞收案3850人。陳宜民坦言，大家都關心高端和聯亞會不會做第3期，如果不做，沒有對照組，怎麼計算保護力？恐怖被國際承認。他並質疑，為何第2期就可以緊急授權？

對於國產疫苗不做3期，入口網站《Yahoo奇摩》12日就對此發起網路投票民調，以「國產疫苗因無第三期臨床試驗，恐難被國際認可，會不會影響你接種國產疫苗的意願？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月12日至17日，截至12日下午11時50分為止，共有3千多名網友投票，列出5個選項，認為「影響很大」，比例為69.2%、「有些影響」佔11.4%、「影響不大」佔7.4%、「沒有影響」佔7.1%，「不知道/沒意見」4.9%。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

此外，民調也詢問網友，「國外疫苗也有傳出副作用，你會不會擔心？」，表示「非常擔心」比例為32.3%、「還算擔心」佔28.2%、「不太擔心」佔10.6%、「非常不擔心」24.4%、「不知道/沒意見」4.5%。

(中時新聞網)