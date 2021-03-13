原PO的其中一塊肥皂，出現明顯的六齒痕，一看就知道是老鼠所為。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

環保、養生風當道，不少民眾如今洗澡也不愛用沐浴乳，選擇天然肥皂，但有民眾到好市多把整箱肥皂班回家後，沒多久就發現每塊肥皂都東缺一塊、西缺一塊，甚至還有咬痕，才知道家裡竟然有老鼠，PO文發出後也釣出許多同樣經驗的苦主。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文「我要抱怨好市多的香皂，實在太香了，因此一定要收好」，原來原PO才剛從好市多搬回一箱天然精油肥皂，才剛拿出來一顆使用，隔天就發現不僅浴室的香皂被啃得亂七八糟，就連箱子裡還沒用過的也都東缺一塊、西缺一塊，慘遭老鼠摧殘。

原PO一怒之下，直說自己要立刻動身去買籠子，並且把剩下的精油香皂當成餌來抓老鼠了，也自嘲「實在是有夠貴的餌」。

網友看到後也傻眼：「還以為買的是肥皂，原來是老鼠餌啊」、「這也太恐怖了」、「老鼠超愛吃肥皂」、「我家的也是半夜被拖到角落啃」、「越天然的老鼠越愛」、「好噁心啊，整箱都報銷了」、「奇怪，老鼠吃了不會死翹翹嗎」。

原PO布置了陷阱準備抓老鼠，但不少人直說這類陷阱只能抓到涉世未深的小鼠。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO事後也在留言中表示，自己已經買了4個黏鼠板，搭配香皂要準備捕鼠大作戰，但不少人看到後搖頭，表示現在老鼠都非常精明又有活力，原PO的小型黏鼠板陷阱很難抓到目標，就算黏到老鼠也能掙脫，只能抓到涉世未深的小鼠。

(中時新聞網)