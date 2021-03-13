After an investigation, the NBA G League identified the player who said “coronavirus” toward Jeremy Lin during a game and is handling the matter internally with Lin’s support, @TheAthletic @Stadium has learned. Statement from a G League spokesperson: pic.twitter.com/YaDf6CzjcA — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日凌晨爆料，經過詳細調查後，G-League已經確認在發展聯盟比賽中朝著林書豪辱罵「新冠病毒」的球員身分，且在豪哥支持下進行內部處理，希望能讓整個豪哥自己爆出的種族歧視爭議就此落幕。

「我們正在內部處理這件事情，這也是得到林書豪本人支持下的決定，」G-League官方發言人表示，「林書豪已經跟這名球員見過面了，兩人討論過針對亞裔美國人最近不斷升級的種族歧視與暴力，這名球員也明白他的行為對林書豪的影響。」

林書豪先前自爆在比賽當中被對手辱罵「新冠病毒」，頓時引發亞裔美國人遭受種族歧視爭議，儘管豪哥隨後強調自己不會公開那名球員身分或姓名，沒想到G-League官方仍然調查出球員身分，也讓這次種族歧視事件以內部處理結束。

目前結束發展聯盟本季賽事的林書豪，已經回到加州繼續等待重返NBA機會，更強調自己隨時可以接受NBA球隊徵召，接下來就看26日本季交易截止日前，豪哥是否真的可以獲得青睞，光從目前各隊態勢來看，這個機會還是相當渺茫。

(中時 )