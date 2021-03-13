任職江蘇省灌雲縣公安局的90後女輔警許艷，被曝與8名公職人員發生不倫關係，並藉以勒索敲詐，其中半數為公安局官員。（圖／和訊網）

近日一則大陸反貪腐新聞在網路上引發熱烈議論，案犯是一名90後的年輕女子，她在公安局擔任輔警（公安局外聘警務助理）期間，與多名公安局官員及地方官員發生不倫關係，並以威脅公開不倫關係、購房、懷孕、分手補償費等名義詐取數百萬人民幣。網民議論稱，「大陸公安官員都這麼有錢？」「這女人太厲害，有傾國傾城的本事」。其判決書在網上流傳後，當地警方還動用各種關係威逼轉發的網民刪帖，卻反而吸引更多網民轉發。

江蘇26歲女輔警許豔，因涉嫌犯敲詐勒索多名政府官員，於2019年7月26日被逮捕，被灌南縣人民法院判處13年徒刑並罰金500萬人民幣。（圖／微博）

這位任職江蘇省灌雲縣公安局的90後女輔警許艷，被曝與多名公職人員發生不倫關係，並對後者進行巨額敲詐，案件牽出中國基層官員嚴重的腐敗問題。與許艷發生關係被敲詐至少有9人，其中3人為灌雲縣公安局派出所所長，1人為灌雲縣公安局副局長；另有4人分別為灌雲縣婦幼保健院工會主席、灌雲縣某小學校長、灌雲縣某鄉鎮衛生院副院長、灌雲縣某鄉鎮衛生院藥庫工作人員，僅有1人非政府公職人員。

根據轉發的江蘇省灌南縣人民法院判決書指出，江蘇女輔警許豔1994年生(26歲)，因涉嫌犯敲詐勒索罪，於2019年7月26日被逮捕，2020年12月，灌南縣人民法院對案件做出判決。

判決書顯示，許艷在2014年3月至2019年4月的5年期間，與多名公職人員發生不正當兩性關係，後以威脅公開關係、購房、懷孕、分手補償等為由，先後索要多名受害人共計372.6萬元人民幣(合台幣1636萬元)。法院判處許艷有期徒刑13年，並處罰金人民幣500萬元(合台幣2200元)，同時追繳違法所得。

此案還牽扯到的一名受害官員是江蘇連雲港市公安局海州分局副局長劉X乙，他於2019年落馬，當時曾被民眾舉報收賄、縱容家人開設賭場，以及生活作風問題等等。灌雲縣委宣傳部3月12日另發佈通報稱，涉案的7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。

在大陸執業的律師張新年對陸媒指出，他並非該案的辯護律師，只是在微信聊天群看到判決書，並核實來源於中國裁判文書網之後，就將判決書轉發到微博，但是轉發不到5分鐘就接到來自江蘇的電話，指稱判決書在當地政府「鬧得挺火」，因此要求他刪除微博轉發的判決書內容。

網上消息稱，另外其他轉發判決書的法律界人士也接到江蘇網路警察來電要求刪帖，各地網民也反應接到類似電話，許多網民錄下與警方對話的錄音並在網上發佈，引起了網民的更大關注，讓江蘇公安當局十分難堪。

網民還在微博發文指出，這個女輔警判得那麼重，但是她敲詐勒索的副局長、派出所的所長、醫院院長、學校校長都是公職人員，動輒幾十萬、上百萬人民幣的去堵一個女輔警的嘴，他們哪來的這麼多錢？反貪部門與江蘇公安局有處理了嗎？他們這個問題無法自圓其說，所以只能到處要求刪帖。

這位90後的女輔警因任職公安系統，也屬於政府聘用官員，在網上引發議論後，許多網民回憶起過去幾位知名的女貪官，包括早年60後、70後與近期的80後，其貪凟金額與淫亂程度都極為驚人，絲毫不亞於男性貪官。網民因此譏諷說，這 些不讓鬚眉的巾幗英雌前仆後繼，現在輪到90後女官員表現，可說是長江後浪推前浪，將為中國大陸反貪歷史增添新章。

(中時新聞網)