在春暖花開的時節，每個人都想來一場櫻花之旅，除了出門踩點看風景，更連吃的美食都要有花才夠看！人氣網美餐酒館微兜及COLD STONE都推出櫻花系列甜點及冰淇淋，貴婦級蛋糕BAC更推出來手工玫瑰花蛋糕來搶攻少女心。

▍微兜．petit doux

少女們最愛的餐酒館「微兜」近期新推出「花季春色瓦帕鬆餅」，以鮮紅草莓果粒點綴著蓬鬆柔軟的瓦帕鬆餅，切開後傾流出洛神花與馬斯卡彭起司結合的粉嫩內餡，散發出迷人的奶香味，搭配冰涼的粉紅莓果櫻花鮮奶油，酸甜的療癒口感，帶來清爽的春之體驗。

迷人的奶香鬆餅搭配粉紅莓果櫻花鮮奶油，酸甜口感超療癒。（圖／楊婕安攝）

「春浪漫水果啵啵」則是以粉嫩草莓茶為基底的氣泡飲，加入酸甜百香果、金桔與荔枝，甜蜜誘人的香氣，佐上潔白綿密的蛋白慕斯，打造出春天最浪漫的粉色漸層。而微兜近期更將小碧潭門市打造成夢幻櫻花林，讓大家不用出國人擠人也能欣賞粉嫩櫻花林。

以鮮紅草莓果粒點綴著蓬鬆柔軟的瓦帕鬆餅，切開後傾流出洛神花與馬斯卡彭起司的粉嫩內餡。（圖／楊婕安攝）

▍COLD STONE

今年春季火熱以「日本春日賞櫻」為主題，把代表日式風情的櫻花入冰，更首次研發來自日本的沖繩島鹽冰淇淋，鹹甜滋味充滿魔力，更有可以手拿的夢幻粉甜筒雙球冰淇淋，想體驗偽出國感的吃貨們千萬別錯過！

除了櫻花入冰，更有可以手拿的夢幻粉甜筒雙球冰淇淋，想體驗偽出國感的吃貨們千萬別錯過！（圖／楊婕安攝）

粉紅控必吃絕對非「櫻櫻莓戀」莫屬！光是限定的粉紅餅皮就超吸睛，嚴選新鮮草莓熬煮成草莓醬，製成超人氣草莓冰淇淋，拌入超大顆的酸甜草莓，還有Q彈小麻糬，吃起來宛如誘人的草莓大福口感，最後甜蜜透明的粉色系的櫻花醬，以鹹甜口感交織出幸福味蕾，點綴粉嫩視覺的櫻花造型插卡，彷彿一秒零時差到日本。

光是限定的粉紅餅皮就超吸睛，草莓冰淇淋還吃得到Q彈小麻糬，吃起來宛如誘人的草莓大福口感。（圖／楊婕安攝）

「甜鹽蜜語」嚴選來自沖繩的島鹽製成冰淇淋，鹹甜風味拌入經典派皮餅乾意外超搭，奶香濃郁卻又意外清爽，在表層撒上櫻花瓣般的粉巧克力葉，最後搭配100%紐西蘭進口純生奶油製作而成的千層派，288層酥皮美味爆表，超薄口感每一口都酥脆，令人愛不釋手。

來自沖繩的島鹽製成冰淇淋，奶香濃郁卻又意外清爽，搭配生奶油千層派超誘人。（圖／楊婕安攝）

▍BAC

蛋糕界精品「BAC」再次推出季節限定蛋糕啦！繼熱賣的「玫你不可」後，再次推出「白色戀人手工玫瑰花蛋糕」，栩栩如生的典雅白玫瑰堪稱告白最佳神器～職人將白色巧克力捏製而成白色玫瑰花瓣，一瓣一瓣綴上鬆軟香草蛋糕，內餡由濃郁的香草搭配海鹽，與香草戚風蛋糕交織出鬆軟香醇的迷人滋味，從內而外的純白潔淨就像情人最誠摯的愛意，限定販售只到3月21日。

以白色巧克力捏製而成白玫瑰花瓣，一瓣一瓣綴上鬆軟香草蛋糕，堪稱告白最佳神器。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)