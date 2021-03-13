世界衛生組織（WHO）今天批准嬌生（Johnson & Johnson）研發的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供緊急使用，WHO此前也授權輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗供緊急使用。

法新社報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聲明指出：「對抗2019冠狀病毒疾病的每種全新、安全且有效的工具，都朝向掌控疫情更加靠進一步。」（譯者：徐睿承）1100313

(中央社)