世衛組織批准嬌生COVID-19疫苗 供緊急使用 03:272021/03/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世衛組織批准嬌生COVID-19疫苗 供緊急使用。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）今天批准嬌生（Johnson & Johnson）研發的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供緊急使用，WHO此前也授權輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗供緊急使用。 法新社報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聲明指出：「對抗2019冠狀病毒疾病的每種全新、安全且有效的工具，都朝向掌控疫情更加靠進一步。」（譯者：徐睿承）1100313 世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用 中國疫苗 將供東奧、北京冬奧使用 (中央社) #疫苗 #冠狀 #疾病 #病毒 #嬌生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲10國部分停用AZ疫苗 歐盟藥管局急澄清 10:582021/03/12 國際 陳時中喊持續施打AZ疫苗 藥師爆數據示警 20:272021/03/12 政治 新加坡逐步開放邊境 已打疫苗者可望適用「旅遊廊道」 20:572021/03/12 國際 Novavax疫苗數據確認 100％能預防重症 12:232021/03/12 國際 接觸染疫家人 法國外長將自我隔離 04:152021/03/12 國際 歐盟核準嬌生新冠疫苗 09:382021/03/12 財經 AZ疫苗無菌試驗 衛福部：可望在17日放行 12:412021/03/12 財經 打AZ疫苗丹麥出現血栓個案 指揮中心：黃種人機率低 14:212021/03/12 生活 泰國跟進暫停接種AZ疫苗 總理施打也緊急喊卡 12:042021/03/12 國際 世足資格賽地點敲定 中華男足6月初再赴科威特 20:482021/03/12 體育 歐盟批准嬌生疫苗 恐與美國競爭交貨劑量 04:032021/03/12 國際 國際熱門新聞 血管救星 美研究認證有助於降血壓、減緩癲癇的兩款飲料 - 國際 美日印澳元首對話 對陸不存幻想 - 國際 - 中央社 影》反擊梅根爆炸宣言？凱特首現身 一席話藏玄機 - 國際 威廉首破沉默怒嗆梅根哈利 女王和查爾斯力挺 - 國際 影》女王真的好 暖心待梅根第一手畫面曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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