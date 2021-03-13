原是男兒身的變性網紅罔腰（江嘉文），上月突然在社群網站PO出巨肚照宣布懷孕，消息震驚全台灣，更驚動高雄市衛生局介入調查。然而嘴硬不認說謊的她，今(13日)半夜突然在臉書PO文致歉，終於願意承認她從頭到尾都沒有懷孕。

罔腰深夜突PO出333字道歉文，對於前陣子爆出的懷孕事件，向所有人致歉。同時她也透露當初為何會上傳男友從背後摸她肚皮照的原因，「起先是因為得知家人有喜事，替家人感到開心，想著如果是在自己身上，會是什麼樣子？所以和男朋友拍了摸肚皮的照片，體驗自己當媽媽的感覺。」而她也因為熱愛分享生活的個性，才會將照片PO在網上。

「罔腰懷孕」羅生門衛福部要查! 「沒子宮怎懷孕」民眾驚呼

罔腰更喊冤她其實一開始有向媒體澄清自己沒懷孕，而是「腹部問題有在服用藥物」，卻因為沒公開PO文回覆，導致被媒體用假新聞大做文章，還被有心人做假圖捏造她與男友挑釁對話，冤枉她的行為是在挑釁不孕女性，令她相當委屈，強調一切都非她本意。

最後罔腰更再次為假懷孕一事致歉，「我會更深的反省在網路上的發文，對於被這件事誤導的網友，或被任何醫學行為誤導的朋友，在這邊跟所有人表達最深的歉意，對不起，我會更謹慎的做每一件事。謝謝大家關心。」

前陣子媒體報導的懷孕新聞事件 對於關心這件事的所有朋友及網友 在這邊跟所有人道歉 起先是因為得知家人有喜事 替家人感到開心 想著如果是在自己身上 會是什麼樣子 所以和男朋友拍了摸肚皮的照片 體驗自己當媽媽的感覺 最直接的分享生活一直是我... 由罔腰發佈於 2021年3月12日 星期五

只是罔腰這篇「千錯萬錯都是別人的錯」的道歉文，就被大批網友痛批沒誠意，留言一則比一則還突破盲點，「妳的文章根本不像道歉，一直說是媒體炒作，明明自己還說懷孕幾週，還說就不要到時候生出來打臉什麼的。還為了證明自己沒有說謊po媽媽手冊出來，你們甚至還說人體實驗一大堆謊話。請問哪來的媒體炒作之說？這些文章都假的喔」、「拎北聽妳在畫唬爛」、「又不承認了，做人要敢做敢當，事情嚴重才在那死不認錯永遠推給媒體」、「限時不都你們自己發的，怎麼都推給媒體了」。

才PO完道歉文的罔腰，又死性不改在新IG把錯全推給媒體。(取自罔腰IG)

而罔腰的前男友鳳梨則依舊留言給她支持，「以後多加注意就好，肯認錯至少就會讓一些受到影響的人心裡舒服一點，加油！」而罔腰再PO文道歉文不久，又再度於新IG開嗆質疑她的網友，「現實動態跟媒體截圖，本來就媒體愛不實報導，本人我已道歉。」

(中時新聞網)