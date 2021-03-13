由涂善存與陳立安主演的浪漫BL劇《HIStory4-近距離愛上你》，將在3月14日白色情人節上檔，兩人特地穿著情侶裝接受本刊訪問，涂善存除了主動壁咚陳立安，還使出吉他傳情、床上零距離互撩等招數，現場粉紅泡泡冒不停。但戲外涂善存卻自曝告白失敗的慘痛經驗，讓身為浪漫高手的陳立安自豪地說：「我知道女生喜歡什麼。」

涂善存在《HIStory4-近距離愛上你》中，為吸引有腐女傾向的同事注意，找上陳立安組「呈仁CP」，沒想到假戲真做，兩位直男互相掰彎，還要爭誰是「一號」。演出毫無包袱的涂善存，從試戲就開始親，拍攝期間更是吻個不停，他驕傲地說：「導演說我們是『good kisser』。」陳立安則表示：「身為演員就是要詮釋好每個角色，我不會用自己的角度，看待不同性向的愛情。」

涂善存和陳立安在《HIStory4-近距離愛上你》中，首度挑戰詮釋同志。（圖／LINE TV提供）

收工後 繼續電話傳情

除了完全體認角色，遇到跳拍的情緒戲，涂善存還會很有儀式感地先和陳立安來個擁抱，用肢體幫助入戲。提到第一次擁抱對方，陳立安坦言「感受到很多愛」，涂善存也誇他「抱起來很有安全感」，收工後，兩人還會通電話，以劇中角色的口吻聊天，陳立安笑說：「每天說早安、晚安，我們滿信任彼此，有時候也會說『愛你喔』。」

身為喜劇擔當的涂善存，原本擔心自己無法做好，幸好很快就抓到調皮的訣竅，還為這部戲寫歌，「這角色算是我去年自我沉澱、溝通後，展現出的總和。」

第一次當男主角的陳立安雖然有壓力，但更多的是興奮與期待，「覺得自己有準備好子彈，把表演練好，把子彈打出去。」他也很感謝涂善存在拍攝過程的幫忙，「善存經驗比較多，很多事情會請教他，他很願意跟我分享拍戲的訣竅，覺得很受用。」

《HIStory4-近距離愛上你》除了主角都有高顏值，劇中的情感糾葛也很有看頭。（左起：陳立安、涂善存、季欣伶、安俊朋、林嘉威）（圖／LINE TV提供）

情人節 慘遭女友痛罵

涂善存在劇中直球追愛，與本人反差很大，他還自曝有「童年創傷」。國小時，他每天的零用錢只有二十元，好不容易存到六百元，買了傳情神物「金字塔巧克力」，向暗戀六年的女同學表白，「結果對方請班導退回來，我就放在講台請大家吃。」由於追女生從沒成功過，現在涂善存不會主動和對方確認關係，很久沒開口問過「要不要在一起？」

涂善存帶著自己的吉他小露一手，他也為《HIStory4-近距離愛上你》寫了一首歌。（圖／張祐銘攝）

但在劇中傲嬌高冷的陳立安，現實中反而很主動積極，不怕被拒絕，他笑說：「我會換個心態，覺得『那妳可惜了』。」高中時他向學姐表白多次，終於在高三那年，霸氣牽起對方的手，成功虜獲芳心，自豪「懂得女生想要的浪漫」的他說：「簡單的事情，就能感動對方。」

雖然不太過情人節，但陳立安的浪漫招數不少，除了送花，還曾為女友準備氣球、手寫卡片等生日驚喜，去看海、邊看日落邊聽歌，是他的約會基本規格。涂善存則是曾經忘記過情人節，下場當然是被女友罵爆，他委屈地說：「可是我會在日常付出。」看來浪漫這件事，涂善存還有進步空間。

高冷俊美的陳立安，個性其實很熱情，與外型有強烈反差。（圖／張祐銘攝）

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(中時新聞網)