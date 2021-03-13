年後開工不滿1個月，「縉陽企業」（縉陽）已設計出1千多種新圖樣的耶誕節緞帶，讓廠商挑選後生產，預計9月出貨，10月在沃爾瑪及好市多等歐美賣場上架。縉陽年產緞帶6億碼，足足可繞地球15圈，年營收4億元，堪稱緞帶王。

因應耶誕節慶，縉陽每年開春都會開發上千種緞帶給客戶挑選。（圖／縉陽提供）

知名股市分析師李永年說，台灣前百名富豪，一半以上出自紡織業，ＮＢＡ球衣與內衣品牌「維多利亞的祕密」布料都來自台灣，其實，就連精品名牌的緞帶也是ＭＩＴ。位於彰化鹿港彰濱工業區的縉陽，獨霸歐美市場，是台灣的隱形冠軍。

縉陽廠區占地六千坪，上百台編織機「咔、咔、咔」，勾勒著不同花樣，一旁巡視的董事長吳世長告訴本刊記者：「織帶從紡紗開始，每條絲線要經過扣環，再通過一排排的針孔，織造出來才能平整無缺，成語『絲絲入扣』和『穿針引線』是這樣來的！」

每一根絲線都要穿過活動的停電片，只要一根斷掉，機器就會自動停止，這也是成語「絲絲入扣」的現代版。（圖／黃耀徵攝）

緞帶染色後，需經過水洗、高溫烘乾、再水洗、低溫烘乾，才能確保鮮豔不掉色。圖為水洗過程。（圖／黃耀徵攝）

製作完成的緞面緞帶需手工收整，以避免壓痕及折痕。（圖／黃耀徵攝）

另一區染色工房，一部要價五百萬元的機器正將緞帶染紅，為耶誕節檔期趕工。「我們春節時就傳了上千款新圖樣給客戶挑選，接單後開始生產，預計九月出貨，十月上架。」吳世長開心地說：「我們是陸美貿易戰的受惠者，許多訂單回流台灣。」去年疫情期間，縉陽更接到不少口罩鬆緊帶的訂單。

工廠二樓場面更壯觀，接待國外客戶的緞帶展示間裡，陳列著近十萬種緞帶，有緞面、網紗與棉麻等材質，各有素面、壓型等樣式。吳世長說：「緞帶就是織帶，不論內衣的蕾絲、相機的背帶，或是糕餅盒上的金色鬆緊帶，都是織帶。」

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(中時新聞網)