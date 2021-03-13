號稱「緞帶王」的縉陽企業60歲董事長吳世長，早年跟著叔叔賣服飾配件，在叔叔西進大陸後，他決定創業，湊出50萬元買下2台緞帶機器，自己拎著一只皮箱走天下找客源，做到今天在歐美大賣場上架，每年賣出6億碼的緞帶，可以繞地球15圈。
好景不常，1990年產業外移，台灣客戶出走、電話變空號，吳世長自知緞帶不是高精密產業，若西進被學走就沒了，於是決定自己出國尋找客戶。
不會英語的吳世長，找上曾在叔叔公司做業務、精通外語的蔡曉櫻（現為縉陽總經理），兩人跑去義大利米蘭、德國法蘭克福等國際禮品大展，一趟花費5、60萬元，儘管外國人嚴禁參展當場推銷，吳世長仍想方設法拿到了訂單。
「2003年，我們去荷蘭老牌緞帶公司Koopman International攤位，因推銷被趕出去兩次，又從第3個門偷偷溜進去，拿著緞帶、在紙上寫價格，看到對方眼睛一亮，我就知道有機會了！」「還有一次拜訪美國百年緞帶老店Berwick Offray，因大雪遲到，哀求大廳小姐幫忙通報，在門外淋雪3、4個小時才見上面，現在這兩家公司都是我們的大客戶！」
順利打入歐美市場的縉陽，2008年營業額突破億元大關，準備擴廠時，不巧碰上金融海嘯，美國商務部對貿易保護趨於嚴格，提告大陸及台灣的織帶產業傾銷。
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(中時新聞網)
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